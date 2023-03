Actualiser le Plan d’Organisation des Secours (ORSEC). C'est le vœu du président Macky Sall. Lors du Conseil de ministres de ce 1er mars, le Chef de l'État a indiqué aux ministres concernés l’''urgence'' d’engager la mise en œuvre de la stratégie nationale de Protection civile qui doit être validée en Conseil des ministres, avant fin mars 2023.

La Journée internationale de la protection civile a été célébrée ce 1er mars, comme chaque année. Hier, lors du Conseil des ministres tenu à l’hôtel de ville de Sédhiou, le Chef de l’Etat a évoqué le sujet. Macky Sall a abordé le renforcement et la modernisation de la gouvernance de ce secteur, en réitérant son importance, avec notamment la sécurité des bâtiments et autres établissements recevant du public, ainsi que le volet dédié à la sécurisation des emprises des stations de service, des réseaux d’assainissement, hydrauliques, électriques et de transport d’hydrocarbures....

A ce titre, le Président de la République a rappelé la nécessité d’actualiser le Plan d’Organisation des Secours (ORSEC) et de le mettre en cohérence avec tous les autres instruments d’intervention sectorielle de l’Etat en la matière. A cet effet, le président Sall a rappelé au ministre de l’Intérieur et au ministre auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de Proximité et de la Protection civile, l’urgence d’engager la mise en œuvre de la stratégie nationale de Protection civile qui doit être validée en Conseil des ministres, avant fin mars 2023.

Par ailleurs, abordant le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a insisté sur un certain nombre de sujets. Il s'agit notamment de l’édition 2023 du Daaka de Médina Gounass. Par rapport à cet événement, il demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions sécuritaires, sanitaires, logistiques appropriées, pour accompagner dans les meilleures conditions, les fidèles installés sur les sites de la retraite spirituelle. Il s'agit aussi, pour le Chef de l'État, de prendre des mesures urgentes de sauvegarde de la Falémé et des zones polarisées. Sur ce point, il demande au ministre de l’Intérieur, et aux ministres en charge de l’Eau, de l’Agriculture, de l’environnement et des Pêches de mener, sous la supervision, du Premier ministre, des actions urgentes pour la préservation durable des écosystèmes de la Falémé, de la santé et des activités des populations riveraines.

Egalement, le président a parlé de la préparation de la journée internationale des droits des femmes qui sera célébrée le 08 mars, en réaffirmant, son ''soutien aux femmes dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, mais également dans la promotion de leur autonomisation économique avec l’optimisation, pour une meilleure efficacité envers les cibles, des dispositifs d’encadrement et de financement opérationnels, dont les bases de données doivent être consolidées en un fichier national unique''.

A cet effet, le Chef de l’Etat a demandé au ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, de veiller à la bonne organisation de cette édition sur l’étendue du territoire national.

BABACAR SY SEYE