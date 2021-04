Malgré la cour assidue du FC Barcelone et de Lionel Messi en coulisses, Neymar (29 ans, 22 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) va bien rester au Paris Saint-Germain. Comme annoncé depuis plusieurs jours, l'attaquant brésilien va prolonger son contrat qui se termine en juin 2022. La tendance se confirme un peu plus ce vendredi, puisque le journaliste spécialiste des transferts, Nicolò Schira, affirme que la prolongation est "bouclée et confirmée". L'officialisation est désormais attendue dans les prochains jours. L'Auriverde va prolonger son bail jusqu'en juin 2026, avec une année supplémentaire en option. A Paris, l'ancien Barcelonais conservera son salaire actuel, soit environ 30 millions d'euros par an. Malgré le contexte économique difficile, la direction parisienne a décidé de faire un bel effort pour le conserver.

…Guardiola, Pochettino a hâte

Lors des demi-finales de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va défier Manchester City. A cette occasion, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino va retrouver le manager des Citizens Pep Guardiola, qu'il connait bien depuis son passage à Tottenham. Et l'Argentin a hâte d'en découdre avec l'Espagnol. "J'aime affronter Pep parce que je le considère comme le meilleur entraîneur du monde et quand on veut s'améliorer, il faut rivaliser avec les meilleurs. C'est un énorme défi. Son objectif est la Ligue des Champions. En Angleterre, il fait un excellent travail. Cela n'attire pas mon attention. City a su se réinventer après Pellegrini et construire une équipe à son image et à sa ressemblance", a admiré le coach du PSG pour la Cadena Ser.