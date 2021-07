Le frère du défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021), René, se trouvait à Paris afin de négocier avec le Paris Saint-Germain. Et d'après les informations de la radio RMC, un accord total a été trouvé entre les deux parties au terme d'une nouvelle réunion ! Ainsi, l'international espagnol, libre après la fin de son contrat avec le Real Madrid, va s'engager pour les deux prochaines années en faveur du vice-champion de France. L'ancien capitaine des Merengue a choisi le PSG malgré des approches de deux cadors de Premier League, dont un qui lui proposait plus d'argent. Dans les prochains jours, Ramos doit passer sa visite médicale afin de s'engager officiellement en faveur du club francilien.

…Mbappé ne compte pas prolonger !

Avec l'Euro terminé pour l'équipe de France, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 31 matchs et 27 buts en L1 pour la saison 2020-2021), lié jusqu'en juin 2022, va devoir prendre une décision concernant son avenir. D'après les informations du quotidien L'Equipe ce jeudi, l'international français a informé plusieurs membres du PSG qu'il ne comptait pas, en l'état, prolonger avec le club de la capitale ! Ainsi, l'ancien Monégasque entend respecter sa dernière année de contrat avant de partir libre au terme de la saison.

En effet, le natif de Bondy ne souhaite pas forcer son départ cet été alors que le PSG a clairement affiché son refus, notamment auprès du Real Madrid, de le transférer. Il s'agit d'une première réponse de la part de Mbappé et le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, désormais en charge du dossier, a encore du temps pour tenter de le convaincre de rester si le vice-champion de France prend vraiment le risque de le conserver cet été malgré sa situation contractuelle.