Pour son deuxième match de la préparation estivale, le Paris Saint-Germain s'est imposé ce mercredi face au Kawasaki Frontale (2-1). Si l'entraîneur parisien Christophe Galtier a apprécié la pression mise par ses joueurs sur l'équipe japonaise, il attend des progrès sur le plan tactique.

"J'ai apprécié la manière dont mes joueurs ont mis la pression haut et fort sur le terrain, ce qui nous a permis d'être dangereux et de nous créer beaucoup de situations. Nous évoluons dans un nouveau système, en 3-4-1-2, il faut donc l'assimiler. On a connu pas mal de déséquilibres et ainsi concédé beaucoup trop de situations sur notre but.

C'est un gros axe de travail pour les semaines à venir de vouloir, pouvoir, avoir beaucoup de monde offensivement et être capable dans le même temps de garder un juste équilibre. Il faut essayer de vite trouver des réglages et compensations pour éviter d'être pris sur des situations de transition", a expliqué le coach du PSG.