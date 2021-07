Comme attendu ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain réalise un gros coup sur ce mercato d'été avec l'arrivée du latéral droit Achraf Hakimi (22 ans, 37 matchs et 7 buts en Serie A pour la saison 2020-2021) en provenance de l'Inter Milan. Ce mardi, le vice-champion de France a officialisé le recrutement de l'international marocain, acheté pour 71 millions d'euros (bonus compris) et signé jusqu'en juin 2026.

Une superbe recrue pour le PSG ! Pour le site officiel du club de la capitale, l'international marocain a présenté ses qualités. "Je suis un défenseur, avec l'âme d'un attaquant ! J'aime apporter ma pierre à l'édifice offensif, être dans l'attaque, et je pense qu'ici il y a de grands joueurs qui peuvent m'aider sur cet aspect. Et forcément, moi aussi je peux aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Je dois aider l'équipe avec mes qualités et les mettre à la disposition de l'équipe. Le but est d’arriver à atteindre ensemble tous les objectifs du club. En défense, je peux jouer à 3, 5, 4, 2. Tout ce dont l'entraîneur a besoin ! Je suis à sa disposition et à celle de l'équipe", a assuré Hakimi.

…Ramos officialisé au plus tard jeudi

Un accord total a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2020-2021), libre depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid, concernant un futur contrat de deux ans. D'après les informations du quotidien L'Equipe ce mardi, l'international espagnol va passer sa visite médicale avec le vice-champion de France mercredi. Dans la foulée, l'ex-capitaine des Merengue va signer son bail jusqu'en juin 2023 et Paris compte officialiser cette opération mercredi ou au plus tard jeudi. Par la suite, Ramos va immédiatement intégrer le groupe à la disposition de l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino pour débuter la préparation de la saison 2021-2022.