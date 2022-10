Révélée par Marca, l'intention de Kylian Mbappé de quitter le PSG est l'aboutissement d'une longue séquence entamée depuis sa prolongation. Promesses non tenues, mercato jugé peu conforme avec le projet initial, autant de raisons qui ont contribué à pourrir la situation.

Qu'il semble loin ce 21 mai 2022. C'était un soir de PSG-Metz au Parc des Princes, et Kylian Mbappé s'était avancé aux cotés de Nasser Al-Khelaïfi pour annoncer la bonne nouvelle avant le début de la rencontre : il avait décidé de prolonger son contrat avec le club francilien. En coulisses, c'était l'aboutissement de longues négociations pour convaincre le joueur. Puisque l'argent n'était pas un problème, c'est bien le sportif qui prédominait dans l'esprit de l'attaquant français.

Des promesses ont été faites : celles d'un effectif rebâti, avec des joueurs bien plus concernés qu'avait pu l'être Neymar, pour ne citer que lui, avec plus d'exigence collective. Tout semblait être clair, et l'arrivée de Luis Campos, proche du clan Mbappé depuis plusieurs années, validait le sérieux du projet. Mais en réalité, tout a déraillé très vite. La faute à un mercato qui n'a pas donné satisfaction : pas de numéro 9 censé fixer les défenses (Lewandowski, Scamacca), pas de défenseur rugueux (Skriniar), pas de cerise sur le gâteau au milieu de terrain (Bernardo Silva). Et surtout un Neymar qui reste, bien déterminé à prouver son talent.

Des envies de départ dès juillet, le penaltygate en août

Dès la réception de Montpellier, on a pu voir que quelque chose clochait pour Kylian Mbappé. Le "penaltygate", premier accroc dès le 13 août, étonnant pour un joueur censé incarner le projet parisien. En coulisses encore une fois, les rumeurs bruissaient : non, Mbappé n'est pas content de la tournure des événements. Pendant ce temps-là, Neymar enchaîne les performances de haut vol et Lionel Messi trouve enfin la bonne carburation au PSG.

Mais il n'a même pas fallu attendre ce constat pour que le regard de Mbappé sur la situation se trouble. Dès le mois de juillet, il avait fait part de ses inquiétudes et que si le projet annoncé n'était pas réalisable, alors il était prêt à partir ! Antero Henrique avait alors fixé un tarif de 400 M€ et des clubs se sont intéressés malgré ce prix prohibitif, selon nos informations. Le début de saison a confirmé ses craintes.

Le projet vendu ne correspond pas à la réalité

Il voulait ressentir une totale liberté sur le terrain en tournant autour d'un autre attaquant ? Le voilà obligé de jouer ce rôle et d'assister à la renaissance du lien technique entre Messi et Neymar. Il voulait incarner le renouveau du projet parisien ? Il voit Neymar prendre la lumière, ce même Neymar qui l'a laissé bien seul les saisons précédentes, pour cause de blessures ou pire, envie de départ.

Il a beau évoluer dans une équipe ultra-compétitive, avec des proches tels Campos dans l'organigramme, Kylian Mbappé n'arrive pas à chasser le sentiment de trahison ressenti. Au point de tout envoyer valdinguer en plein mois d'octobre et de faire constater ses envies de départ au cœur de la saison. Arrivera-t-il à ses fins ? Le PSG, qui avait vendu un nouveau projet clé en main l'été dernier, est au cœur de la plus grosse tempête de son histoire récente.

