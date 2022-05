A l'occasion du match de Ligue 1 à Montpellier (victoire 0-4) samedi, Idrissa Gueye a refusé de jouer. Ainsi, le milieu du Paris Saint-Germain a évité de porter le flocage arc-en-ciel en soutien à la lutte contre l'homophobie. De quoi provoquer une polémique difficile à gérer pour ses dirigeants.

Comme on pouvait s'y attendre, la polémique Idrissa Gueye a pris encore un peu plus d'ampleur ce lundi. Le milieu du Paris Saint-Germain, qui a refusé de disputer le match de Ligue 1 à Montpellier (victoire 0-4) samedi, pour éviter de porter le flocage arc-en-ciel en soutien à la lutte contre l'homophobie, a provoqué de vives réactions.

Le PSG se défend

Des associations et des personnalités politiques demandent des explications, voire des sanctions pour le Sénégalais. Le message est notamment adressé au Paris Saint-Germain qui a réagi avec prudence en début de soirée. Le club francilien s'est dit ‘’complètement engagé dans la lutte contre l'homophobie et les discriminations, avec Sportitude ou SOS Racisme.’’ Auprès de l'AFP, le PSG rappelle également que ses ‘’joueurs ont porté avec fierté ce maillot, les plus grandes stars, Messi, Neymar ou Mbappé, exprimant l'engagement du club.’’ Puis la direction s'est montrée à peine plus bavarde lorsque la radio RMC a tenté de se renseigner.

Le club va s'entretenir avec Gueye

Chez le champion de France, on assure que Gueye ‘’n'était pas dans le groupe pour des raisons personnelles et individuelles.’’ ‘’Le Paris Saint-Germain a toujours tenu à combattre toute forme de discrimination et l'a une nouvelle fois fait samedi’’, a répété le club de la capitale, qui compte tout de même s'entretenir avec l'ancien joueur d'Everton. Difficile de dire si Gueye sera sanctionné, ou si le PSG l'obligera à s'expliquer. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à un communiqué de la Ligue de Football Professionnel qui ‘’ne souhaite pas commenter’’ cette polémique. L'instance se contente de souligner son «travail de fond dans ce domaine depuis quatre ans» , notamment avec «l'organisation d'ateliers de sensibilisation à l'homophobie dans les clubs et les centres de formation» . Autant dire que le sujet est très sensible.