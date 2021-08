Après avoir connu un Euro particulièrement difficile durant lequel il a reçu de nombreuses critiques, suite à son penalty manqué contre la Suisse (3-3, 4-5 tab) notamment, l’attaquant Kylian Mbappé (22 ans, 47 matchs et 42 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) a pris le temps de se reposer et de digérer. Et maintenant, le phénomène de Bondy se montre prêt à commencer le nouvel exercice sur les chapeaux de roue.

En effet, le journal Le Parisien explique ce mardi que, si l’ancien Monégasque prendra le temps de régler certains "problèmes" avec l’équipe de France en septembre, l'avant-centre tricolore a surtout retrouvé le Paris Saint-Germain armé d’une grande motivation. Comme un symbole, celui qui refuse toujours de prolonger avec les Rouge et Bleu et entre probablement dans sa "dernière saison" dans la capitale a écourté ses vacances pour retrouver prématurément ses coéquipiers et postuler à une place dans le onze, ou au moins sur le banc, contre Troyes dès samedi pour la reprise de la Ligue 1.

Inter : Chelsea ne lâche pas Lukaku !

Comme nous vous l'indiquions ce mardi (voir brève 8h20), Chelsea a réalisé une offre XXL pour l'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku (28 ans, 44 matchs et 30 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) en proposant un chèque de 100 millions d'euros et le latéral gauche Marcos Alonso. Une approche repoussée par le champion d'Italie en titre. Mais les Blues n'ont pas l'intention d'abandonner ce dossier !

D'après les informations du média Sky Sports, le récent vainqueur de la Ligue des Champions va revenir à la charge pour l'international belge avec une proposition encore plus importante. Confrontés à des problèmes financiers, les Nerazzurri vont-ils ouvrir la porte à un départ de Lukaku si Chelsea insiste sérieusement ?

LdC : les résultats de la soirée

Le 3e tour de qualification aller de la Ligue des Champions débutait ce mardi. Après la victoire de l'AS Monaco sur la pelouse du Sparta Prague (2-0), le Shakhtar Donetsk, possible adversaire du club de la Principauté lors des barrages, a aussi pris une option sur la qualification en s'imposant sur le terrain de Genk (2-1).

Dans le même temps, le PSV Eindhoven a surclassé Midtjylland (3-0), alors que les Young Boys de Berne, l'Etoile rouge de Belgrade et l'Olympiakos ont été respectivement accrochés par Cluj (1-1), Tiraspol (1-1) et Ludogorets (1-1). A noter la défaite des Glasgow Rangers à Malmö (1-2).