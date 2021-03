Sous contrat jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé (22 ans, 32 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) n'a toujours pas donné son aval pour prolonger avec le Paris Saint-Germain. Alors que le flou persiste autour du cas de l'attaquant français, le directeur sportif Leonardo se veut optimiste pour la suite des évènements.

"Vous connaissez notre intention, tout le monde la connait, il n’y a pas de secret. On essaie d’arriver à la conclusion le plus vite possible. Je pense que c’est le bon moment pour tout régler, pour que chacun prenne position. Pour signer un contrat, il faut la volonté des deux parties", a expliqué le dirigeant brésilien pour RMC, n'hésitant pas à mettre un peu plus la pression sur le champion du monde tricolore. "Mbappé, aujourd’hui, est sous contrat avec le PSG, c’est le seul fait valable.

Il est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022. Il reste quinze mois, quand même. La seule chose qui compte, c’est l’envie de parler d’une prolongation. Aujourd’hui, il n’y a pas d’inquiétude", a rajouté Leonardo.