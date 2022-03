Le Paris Saint-Germain a bel et bien dégainé une offre XXL pour conserver son attaquant Kylian Mbappé (23 ans, 24 matchs et 14 buts en L1 cette saison) ! En fin de contrat en juin prochain, l'international français, également courtisé par le Real Madrid, vient de recevoir une nouvelle proposition de la part du vice-champion de France en titre concernant une prolongation pour deux ans, d'après les informations du quotidien régional Le Parisien ce mardi. Et le PSG a décidé de sortir le chéquier pour convaincre le natif de Bondy : le plus gros salaire de l'effectif estimé à 50 millions d’euros net par an et surtout une prime de fidélité fixée à 100 millions d'euros ! Pour le moment, Mbappé, concentré sur les prochaines échéances sportives, n'a pas répondu à ses dirigeants, qui se montrent optimistes sur ce dossier.

… La presse française agace Messi

Auteur d'une très belle performance contre Saint-Etienne (3-1) samedi, avec deux passes décisives délivrées à Kylian Mbappé, Lionel Messi (34 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison) commence à retrouver un niveau plus conforme aux attentes. Car le génie argentin a connu un début d'aventure timide avec le Paris Saint-Germain qu'il a rejoint l'été dernier. Une période durant laquelle l'Argentin n'a pas échappé aux critiques dans la presse française. Selon le quotidien Le Parisien, "La Pulga" a d'ailleurs très mal vécu son traitement médiatique en France.

L'ancien Barcelonais n'aurait pas du tout apprécié certains commentaires négatifs à son égard dans les médias français. Au point de faire part de sa "stupeur" à plusieurs cadres du vestiaire parisien. D'après le média local, la star argentine penserait même que ces critiques ont pour but de viser d'autres personnes, comme la direction du PSG. Toutefois, son traitement médiatique ne semble pas avoir de conséquence sur son futur dans l'Hexagone puisque nos confrères précisent que Messi se voit rester à Paris la saison prochaine.