Le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain a exposé, hier, ses plans sur le banc des champions de France dont la réduction de l’effectif, la défense à trois. Ces options de Christophe Galtier pourraient sérieusement pousser Abdou Diallo, victime de la concurrence en défense, à aller chercher ailleurs le temps de jeu dont il a besoin.

L’avenir d’Abdou Diallo dans la capitale française est incertain depuis un moment. Le défenseur sénégalais est annoncé parmi les joueurs devant faire leurs valises durant ce mercato d’été. Le départ du champion d’Afrique serait-il devenu plus que jamais un impératif, notamment avec l’arrivée du nouveau coach du Paris Saint-Germain ? Christophe Galtier, qui a été officialisé sur le banc du PSG, a décliné sa feuille de route, hier, sur son projet avec les champions de France.

Comme indiqué par l’Equipe, l’entraineur a confirmé l’idée d’un grand ménage dans l’effectif de Paris. ‘’Je suis un coach très exigeant qui aime voir son équipe et les joueurs travailler et être heureux. Il n'y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. A travers notre relation, je vais faire en sorte que mes joueurs soient heureux dans le vestiaire et sur le terrain. Pour cela, l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir pendant une saison des joueurs qui ne jouent pas car ils sont malheureux. Il faut trouver la bonne taille de l'effectif pour que tout le monde puisse participer’’, a déclaré l’ancien coach de Nice.

Relégué sur le banc depuis l’arrivée du Portugais, Nuno Mendes, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund avait d’ailleurs exprimé son besoin de trouver plus de temps de jeu. ‘’Je ne sais pas si je vais rester au PSG. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option’’, avait confié le joueur de 26 ans, en juin dernier, à la fin de la victoire du Sénégal (3-1) contre le Bénin en match de la première journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2023. Son manque de temps de jeu risque de s’accentuer avec les options de jeu défensif de Galtier. ‘’On parle beaucoup d'une défense à trois. J'ai la chance d'avoir des joueurs incroyables sur les côtés mais il faut aussi des joueurs au cœur du jeu. Mais il y a une orientation vers une défense à trois, oui’’, a admis l’entraineur champion de France en 2021 avec Lille.

Milan à l’affût

Depuis l’ouverture de la fenêtre des transferts d’été, les choses n’ont pas encore bougé pour Abdou Diallo, dont le contrat court jusqu’en 2024. Mais le défenseur des Lions ne manque pas de prétendant. Les médias italiens l’annonce dans le viseur du Milan AC, qui a longtemps ciblé le joueur. Selon la Gazzetta dello Sport, le club Lombard se mettrait au travail sur ce dossier pour attirer le joueur. Mais la même source indique que les Milanais seraient bloqués par les 20 millions d’euros exigés par le Paris Saint-Germain. Les Lombards seraient plutôt partants pour un prêt assorti d’une option d’achat, si l’on en croit la Repubblica.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2019 en provenance du Borussia Dortmund, Abdou Diallo n’a pas pu se faire une place dans l’axe central de la défense de Paris. Il a, un temps, occupé le côté gauche de la défense du PSG avant d’être mis à l’écart par Mauricio Pochettino. A moins que la donne change avec l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du club de la capitale, Diallo devrait très vite trouver un point de chute pour relancer sa carrière.

