Présent au Paris Saint-Germain depuis 2018, l'entraîneur Thomas Tuchel a affiché une forme de lassitude par rapport à l'aspect politique de son rôle au sein du club de la capitale. A l'occasion d'un entretien accordé à Sport1 ce mercredi, le technicien allemand a livré ses vérités.

"En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : 'Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports ? Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club, maintenant ?', s'est demandé le coach du PSG.

Parfois, c’est très facile, parfois, un gros défi, car un club comme le PSG a de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts concentrés de l’équipe. Je ne sais pas si je dois encore aller plus haut, plus haut, plus haut. J’aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football." Pour rappel, Tuchel se trouve en fin de contrat en juin prochain et n'a pas discuté d'une prolongation avec ses dirigeants.