Absents à l’aller (3-2) pour cause d'un test positif au Covid-19, le latéral droit Alessandro Florenzi (30 ans, 8 matchs en LdC cette saison) et le milieu de terrain Marco Verratti (28 ans, 5 matchs en LdC cette saison) pourraient effectuer leur retour mardi à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain au Bayern Munich ! Ce dimanche, l’émission Téléfoot indique en effet que les deux Italiens ont été testés négatifs et que "Petit Hibou" doit même reprendre partiellement l’entraînement ce dimanche. La tendance est également à l’optimisme pour le latéral gauche polyvalent Abdou Diallo, malade et sorti à la mi-temps à l’aller.

Si le forfait du capitaine Marquinhos, victime d’une lésion à l'adducteur, semble inévitable, aucune précision n’est en revanche donnée sur Layvin Kurzawa et Mauro Icardi, qui ont récemment repris l’entraînement, mais les deux joueurs ne sont de toute façon pas attendus comme titulaires.