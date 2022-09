Il y a quelques jours, le patronat sénégalais a fait une déclaration de presse pour alerter sur la situation des entreprises nationales. Hier, dans sa Questekki, Mamadou Lamine Diallo les soutient. Pour lui, ‘’il est temps de défendre nos entreprises. Je l’ai rappelé, la sortie de Covid-19 sera dure pour l’économie nationale.

Il s’y est ajouté la guerre d’Ukraine. Inflation mondiale et en plus hausse du fret, du prix des céréales, du pétrole et hausse du dollar. Dans ce contexte, tous les États cherchent à défendre leurs industries et leurs entreprises. Le développement, c’est l’industrialisation aussi. Les infrastructures et autres réalisations doivent soutenir l’industrialisation, sinon elles font tourner l’économie à vide et accumulent de la mauvaise dette.

Et voilà ce qui est arrivé à Macky Sall’’. Pis, ‘’au Sénégal, les cimentiers sont menacés et la CSS (Compagnie sucrière sénégalaise) en particulier. Les cimenteries étouffent avec la hausse des droits de douane et des coûts des intrants. Pour le sucre, l’affaire est géostratégique. Le Brésil, pour sauver son industrie, lance une offensive. Il passe par le Nigeria pour changer l’emballage et envahir le Sénégal par les importateurs de la galaxie Faye-Sall et de l’APR’’, accuse-t-il.

‘’C’est grave. Il faut sauver l’industrie nationale et les emplois avec. C’est une question de survie économique. L’appel du patronat est saisissant. La classe politique doit comprendre les enjeux. Je pense que les commissions des affaires économiques et des finances doivent auditionner le monde de l’entreprise dès l’installation de l’Assemblée nationale’’, suggère-t-il.