‘’Franchement, il n’y avait aucun regret à faire un concert de casseroles ou de klaxons lors du discours de Macky Sall le 31 décembre 2022. Ennuyeux à souhait, toujours la même litanie de réalisations sous fond d’endettement. Si les vannes de l’endettement ont été ouvertes au régime de Macky Sall, c’est à cause de l’arrivée du gaz naturel et du pétrole’’. C’est la conviction du leader du Tekki Mamadou Lamine Diallo, dans sa question économique de la semaine. D’après son analyse, ‘’le partage de la rente entre l’Etat, BP, et Woodside est caché au peuple par le régime.

J’ai posé la question plusieurs fois sans réponse. Alors, si le Budget du Sénégal doit recevoir 53 milliards de francs en 2023 et que la pression fiscale reste autour de 19-20%, alors le PIB pétrolier serait au moins de 5 fois 53 milliards en 2023, soit 250 milliards. Hormis Pétrosen, on a eu une idée de ce que gagnent les autres firmes’’. Eu égard à cela, il est convaincu que ‘’le régime ne dit pas la vérité sur le gaz de Saint-Louis, comme c’est le cas de la révision constitutionnelle de 2016. En effet, Macky Sall, Amadou Ba et IMF soutiennent que les modifications écrites apportées en 2016 dans la constitution ne sont pas celles annoncées au peuple. C’est très grave. Elles permettent d’assembler les éléments d’accusation de haute trahison. En outre, sa question économique hebdomadaire est l’occasion pour Mamadou Lamine Diallo de revenir sur la cherté de la vie.

‘’Amadou Ba, l’éternel élève du FMI, a lancé ses troupes dirigées par le caporal AK Fofana pour traquer les boutiquiers sur le contrôle des prix décidés par Macky Sall. D’abord, il y aurait plus de 100 000 boutiquiers dans ce pays d’une part. Et d’autre part, personne ne vend à perte en principe. Sinon c’est la faillite et la fermeture de l’affaire. Que signifie cette gesticulation sur le contrôle des prix ? Contre-feu, manipulation de l’opinion pour faire semblant de lutter contre l’inflation ? En vérité, impuissance face à la gouvernance de l’économie et à la hausse des prix. Macky Sall a échoué, lamentablement échoué sur les fronts de l’emploi des jeunes et de la cherté de la vie, le loyer, le riz, le sucre et l’huile. Il va baisser ses subventions de l’énergie et des denrées de première nécessité de 722 milliards en 2022 à 450 milliards en 2023. Qui va payer la différence ? Le peuple, bien sûr. Demain, ce sera la hausse des prix de l’énergie’’, conclut MLD.