Questions écrites GMS

Encore Guy Marius et ses questions écrites. Sur ses réseaux sociaux, il a annoncé en avoir transmis 11 au président de l’Assemblée nationale. Elles sont adressées au gouvernement. Elles traitent de différentes préoccupations dont les trois mois d'arriérés de salaire dus au personnel du Bureau de représentation de l'Assemblée nationale à l'ambassade du Sénégal en France. ‘’Leurs salaires des mois d'octobre, novembre et de décembre 2024 n'ont pas été virés ni payés’’, selon Guy Marius Sagna. ‘’L'ambassade du Sénégal en France a informé l'Assemblée nationale du Sénégal en date du 29 octobre et du 12 décembre 2024.

Qu'est-ce qui explique cette situation ? Quand cette situation sera-t-elle régularisée afin que les trois pères et mères de famille puissent recevoir leurs trois mois d'arriérés de salaire ?’’, demande-t-il. GMS est également intéressé par le non-versement des allocations familiales, par le tribunal de Dakar, depuis neuf mois au moins. Pourtant, le Trésor a été coupé à la source par des saisies-arrêts sur salaire et a été déposé sur le compte du tribunal de Dakar qui englobe tous les tribunaux départementaux de la région de Dakar lesdites allocations. Il s'agit des états trimestriels des pensions alimentaires des mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, précise-t-il.

GMS est, en outre, intrigué par le ‘’maintien et promotion de certains DG au cœur de l'industrie du détournement dans les infrastructures routières, arrêt de travaux, infrastructures favorisant les inondations’’. Ainsi, s’indigne-t-il, ‘’plus de neuf mois après la troisième alternance, je constate le maintien et/ou la promotion de plusieurs DG qui étaient au cœur du système de prédation savamment mis en place dans le secteur des infrastructures. Qu'est-ce qui explique cela ? L'actuel DG de l'Ageroute est-il un ingénieur avec 10 ans d'expérience ? L'actuel DG des ADS est-il géologue ou géotechnicien ? Le DG de l'Agetip a-t-il été épinglé par les corps de contrôle ?’’.

...Dans la même veine, demande-t-il, ‘’est-il vrai que certains travaux d'infrastructure (autoponts, programme spécial de désenclavement) sont à l'arrêt pour cause d'audit ou d'état des lieux ? Si oui, n'est-il pas possible, tout en poursuivant les travaux, de faire l'état des lieux ? Monsieur le Ministre, votre département a-t-il fait le lien entre l'érection de certaines infrastructures et l'accentuation des inondations ? Si oui, quelles mesures comptez-vous prendre ?‘’. Dans un autre registre, GMS demande une modification du décret n°77-895 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé et des productions animales. Il ‘’ne prend pas en compte l'existence de plusieurs nouveaux profils de formation dans ce domaine issus de plusieurs universités du Sénégal’’, selon le député.

Il pose, par ailleurs, le problème du quartier Néma de Ziguinchor qui manque de toutes les commodités, selon lui. GMS s'inquiète aussi ‘’de la coupe sauvage des arbres dans la commune de Koar’’. Il veut que des mesures soient prises. Il n’en attend pas moins pour les travailleurs de la Croix-Rouge sénégalaise qui n'ont pas reçu leur salaire depuis neuf mois. Le non-versement des taxes sur l'eau et sur l'électricité par la Senelec et la Sen'Eau aux collectivités territoriales interpelle le député. ‘’Monsieur le Ministre, je suis particulièrement préoccupé - car interpellé par des maires - par la problématique des taxes sur l'électricité et sur l'eau consommées au profit des collectivités territoriales et dont le non-versement en totalité par les sociétés concessionnaires engendre de nombreuses difficultés pour les administrations locales’’, écrit-il entre autres questions.