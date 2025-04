La République a rendu un vibrant hommage au désormais ancien président du Conseil constitutionnel. Le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs autres hautes personnalités de l'État et de la société civile ont salué la mémoire de l'éminent magistrat.

Diomaye et El Malick saluent un grand serviteur de l'État

Sur son compte X, le président de la République Bassirou Diomaye Faye magnifie le parcours d'un grand serviteur de l'État. “J’ai appris avec tristesse le décès du président Mamadou Badio Camara. Je salue le parcours d’un grand serviteur de l’État et adresse mes condoléances à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la magistrature”, a-t-il indiqué.

Dans le même sillage, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a exprimé sa tristesse. “J’ai appris avec une profonde tristesse le décès du président du Conseil constitutionnel, Monsieur Mamadou Badio Camara. Au nom de l’Assemblée nationale, je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à ses collègues”.

La société civile magnifie le rôle joué lors de la Présidentielle

Les défenseurs des Droits de l'homme n'ont pas été en reste dans cette pluie d'hommages. Selon Alioune Tine, le président Badio Camara a grandement contribué à la sauvegarde de l'État de droit. “Le Conseil constitutionnel, sous la présidence du juge Mamadou Badio Camara, par des décisions courageuses, avisées, circonstanciées, documentées et solidement argumentées, a non seulement sauvé l’État de droit et la démocratie à un moment critique de l’histoire politique du Sénégal. Nous avons vécu au Sénégal, en Afrique et dans le monde un grand moment de soulagement, de catharsis politique. Un moment de remontée démocratique, de l’État de droit, mais surtout une marque inédite d’indépendance de la justice face à un Exécutif fort, que nous devons aussi au courage et au leadership du défunt président du Conseil constitutionnel dont le nom est désormais inscrit en lettres d’or dans les annales de l’histoire politique du Sénégal’’, a salué M. Tine.

Dans le même sillage, Seydi Gassama a reconnu le rôle majeur du défunt magistrat dans la préservation de la démocratie. ”Le Sénégal vient de perdre un éminent juriste, avec la disparition de Monsieur Mamadou Badio Camara, Président du Conseil constitutionnel’’.

AUTRES RÉACTIONS

AMADOU BA, ANCIEN PREMIER MINISTRE

“ Il a joué un rôle essentiel dans la préservation de l'équilibre de nos institutions”

“C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j’ai appris le rappel à Dieu de Mamadou Badio Camara, Président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Sa disparition représente une perte inestimable pour notre Nation. Magistrat d’exception, il a consacré sa vie à la justice et à l’État de droit. Son parcours, empreint de rigueur, de discrétion et d’un attachement indéfectible aux principes républicains, a durablement marqué notre système judiciaire. En qualité de président du Conseil constitutionnel, il a joué un rôle essentiel dans la préservation de l’équilibre de nos institutions et dans le respect de l’ordre républicain. En cette douloureuse circonstance, j’adresse mes condoléances les plus sincères et les plus attristées à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la famille judiciaire sénégalaise. Puisse Allah SWT accueillir Mamadou Badio Camara dans Son infinie miséricorde et lui accorder une place d’honneur parmi les justes.”

ADAMA DIOUF (AMI)

“C’est avec une profonde tristesse que je rends hommage à un ami de longue date, un frère d’âme et un pilier du droit sénégalais, qui vient de nous quitter. Sa voix raisonnerait à jamais dans les couloirs de la justice comme un écho de courage et de vérité. Étant jusqu’ici le président du Conseil constitutionnel du Sénégal, son engagement inébranlable pour la justice et l’équité a été une boussole guidant notre nation à travers les mers tumultueuses de l'incertitude et du conflit. Sa capacité à rendre des décisions courageuses a non seulement sauvé le Sénégal durant des moments cruciaux, mais a aussi capté l’admiration au-delà de nos frontières. Ce qu’il a semé dans le domaine de la légalité et de l’intégrité continuera de fleurir dans l'esprit de ceux qui marcheront dans son sillage.

Nous avons partagé plus qu’une simple amitié au fil des décennies — c’était un demi-siècle de complicité, de rêves communs et de rires. Son absence laisse un vide que ni le temps ni les mots ne pourront jamais combler. La mémoire de nos conversations, de nos batailles partagées et de notre admiration réciproque restera à jamais ancrée en moi. Il a maintenant rejoint notre cher Cherif Soumaré dans l'au-delà. Cherif, qui était lui aussi un juge exemplaire, saura l’accueillir avec la chaleur et la bienveillance qui les caractérisaient tous deux. Unis à nouveau, ils continueront à éclairer nos chemins avec leur sagesse et leur esprit indomptable.

Badio, un fervent musulman, avait aussi pour habitude de participer chaque jeudi à la lecture du Coran à la mosquée Omarienne. Sa foi était le socle de son existence et sa générosité exceptionnelle était connue de tous. Il soutenait, dans la plus grande discrétion, les personnes démunies et vulnérables, offrant un rayon d’espoir et d’humanité à ceux qui en avaient le plus besoin. L’imam Seydou Tall peut en témoigner.

À ses épouses Maimouna et Madjiguene, à leurs enfants, à la famille judiciaire et au peuple sénégalais, j’adresse mes plus sincères condoléances. Que la force et la paix soient avec vous en ces temps de deuil. Que nous n'oublions jamais l’impact inestimable que Badio a eu non seulement sur notre vie, mais sur la société tout entière. Sa mémoire continuera de vivre à travers les actes d'amour et de justice qu’il a semés.

Adieu, mon ami, mon frère. Ta flamme continue de briller dans nos cœurs et ton héritage de droiture et de justice demeure un phare pour les générations futures. Ta vie a été un exemplaire modèle de service et d'humanité que nous continuerons à honorer chaque jour.

Repose en paix, sachant que tu es et seras toujours aimé et respecté. Que les Jardins du Paradis soient ta demeure éternelle. Amine Yaa Raabi !’’

