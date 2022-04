L'apiculture est une activité qui se développe tant bien que mal dans les îles du Saloum. Riche en mangrove, cette zone offre un cadre opportun pour l'élevage et la cueillette du miel. Ainsi, des villageois s'y mettent pour gagner leur vie. Toutefois, ils sont sur un terrain pas forcément clément, car on est en contact avec les abeilles.

À quelques mètres des concessions, un homme se dirige vers la mangrove, emmitouflé dans de gros vêtements. Sous le regard de quelques petits badauds, il se munit du matériel nécessaire à la cueillette du miel. Dans l'une de ses mains, il tient un récipient relativement grand. Dans l'autre, un fumoir destiné à isoler les abeilles. Tout cet attirail est nécessaire, étant donné que l'apiculture reste un travail à haut risque. Pour s'emparer du miel, il faut être prêt à parer à toute éventualité.

Souleymane Ndiaye, l'un des apiculteurs de la zone, est catégorique. Il faut fondamentalement bien s'armer. Très bien couvrir l'ensemble du corps, pour se protéger des agressions des abeilles.

Le travail du miel n'est pas une mince affaire. Pour s'y mettre, il faut une connaissance du milieu, mais surtout maîtriser le domaine. Le montage des ruches doit être précédé d'une analyse de la nature. Ainsi, l'apiculteur se rabat sur la végétation. Actuellement, au village, par exemple, l'arbre qui attire les abeilles est le jujubier.

Monsieur Ndiaye nous en dit plus : "Quand les jujubiers commencent à fleurir, nous nous apprêtons à installer les ruches. Les abeilles sont attirées par le nectar pour la fabrication du miel. Ainsi, nous montons les pièges dans la mangrove. Après tout ce qui va avec, on attend qu'ils les prennent d'assaut pour ensuite produire le miel’’.

Un produit qui a valeur marchande

L'apiculture est une activité lucrative. Après avoir récolté le miel, l'apiculteur passe à l'étape de la vente. Malgré l'absence de marché, il parvient à écouler, ne serait-ce qu'une petite partie de son produit. Le client le plus en vue est Nebeday, une organisation non gouvernementale présente au Sénégal.

Il y a, en outre, des ONG qui accompagnent les producteurs locaux dans leurs activités. Âgé d'une soixantaine d'années, Soulé Diop s'investit dans le domaine de l'apiculture. Ayant déjà acquis beaucoup d'expérience, vu les nombreuses années qu’il a passées dans ce travail, il donne plus de détails : "Je suis dans l'apiculture depuis 2003. C'est un travail qui me tient à cœur."

Une fois sur place, le produit se vend à 7 000 F CFA le kilogramme. À en croire M. Ndiaye, une bonne récolte peut aller jusqu'à plus de 100 kg. Ce qui n'est pas mal, selon lui : "On s’en sort petit à petit. On remercie Dieu, même si nous avons un problème d'écoulement total du miel. Nous aurions souhaité plus de clients que d'habitude."

D'après M. Diop, les bailleurs de fonds ne demandent rien en retour. Le plus important, c'est l'entretien. "C'est souvent sous forme de projet. Toutefois, ceux qui nous financent n'ont que le seul intérêt de nous accompagner à débuter le travail. Mais les retombées économiques sont à nous. C'est une sorte d'aide", fait savoir M. Diop.

Parfois, des gens du village sont intéressés par le produit. Ainsi, les apiculteurs peuvent se tourner vers eux pour le leur vendre. ‘’Nous avons souvent des personnes qui ont besoin du miel. De ce fait, ils viennent chez nous pour en acheter. Mais, il faut le reconnaître, cette façon de commercialiser le miel n'est pas des meilleurs", se désole M. Ndiaye.

Le miel, un produit naturel à plusieurs vertus

La fabrication du miel par les abeilles suit un processus bien déterminé. Au commencement, elles vont à la recherche de la matière de base nécessaire à la fabrication. D'après certains connaisseurs, l'abeille utilise plusieurs arbres ou plantes pour fabriquer le miel. Ils estiment d'ailleurs que ce dernier a des vertus thérapeutiques parmi tant d'autres.

Pour M. Ndiaye, un enfant qui souffre parfois de maux de ventre peut en boire habituellement. Cela peut l'aider à s'en débarrasser. Dans ce même sillage, un habitant renseigne que ce produit peut agir sur l'intelligence de l'enfant. Autrement dit, il aide l'enfant à avoir une bonne mémoire.

Les connaissances empiriques font ainsi savoir que les différentes matières utilisées par les abeilles pour concevoir le miel renferment beaucoup de bonnes choses. Déjà, explique un consommateur, l'arbre ou la plante est naturellement un salut pour la santé. C'est d'autant plus meilleur qu'il y a un mélange de différentes matières de plantes.

Pour être plus précis, M. Diop explique que les abeilles utilisent la matière de sept arbres différents. Mieux, il déclare qu'elles utilisent toujours des plantes médicinales. C'est pourquoi, selon toujours lui, qu'il est important pour l'être humain de consommer du miel.

Une activité ancienne et ‘’sacrée’’

L'apiculture date de très longtemps. Au temps, les anciens la pratiquaient, bien que traditionnellement. Le témoignage de Souleymane Ndiaye éclaircit davantage : "Nous avons trouvé nos parents qui s'investissaient dans ce domaine. Ce sont eux et leurs aînés qui nous ont transmis ce savoir-faire. C'est la raison pour laquelle je considère que c'est un travail sacré."

Soulé Diop revient sur la pratique ancestrale et renseigne que les anciens se servaient d'outils rudimentaires pour obtenir du miel. "En lieu et place des ruches modernes, les anciens utilisaient du bois en guise de piège. Par exemple, ils prenaient des mortiers, puis des sortes de calebasses dont ils faisaient plusieurs trous. Après avoir rempli le mortier d'herbes sèches bien adaptées, ils le renfermaient avec la calebasse trouée qui sert de couvert. C'est à travers les trous que les abeilles entraient dans le mortier pour ensuite s'adonner au travail''.

D'après ses explications, la récolte était encore plus risquée. Mais les anciens avaient leur propre façon pour y arriver. Il renseigne que ces derniers partaient en pleine nuit pour récupérer le miel. Arrivés sur les lieux, ils se déshabillaient et avec du bois de chauffage allumé, ils chassaient les abeilles à l'aide de la fumée.

El hadji Fodé Sarr (Stagiaire)