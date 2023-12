Le collectif Abdoulaye Thiaw Laye de Malika accuse le ministre de l’Urbanisme de spoliation foncière au profit des joueurs de l’équipe nationale, sur une surface portant sur 160 ha qui lui appartiennent. À travers un communiqué, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a répondu à ces accusations et apporté des précisions. Selon les services du ministère, l’assiette en question porte sur le titre foncier 24016/DP qui a été attribué par l’État du Sénégal à la société civile immobilière Ismaila sur une superficie de 4 ha 39 ares 78 c. Elle est comprise dans le Plan d’urbanisme de détails (PDU) de l’axe Yeumbeul-Malika-Tivaouane Peulh.

Cette assiette, d'après la même source, a été occupée par le collectif Abdoulaye Thiaw Laye sans droit ni titre. Elle ajoute que des membres de ce collectif ont même vendu des terrains sur l’assiette. Ainsi, poursuit la note, la Direction de la Surveillance et du Contrôle des sols (Dscos) est intervenue pour faire cesser ces opérations illégales de vente de terrains.

''Cependant, il est à noter que l’État leur a affecté 20 ha, toujours à Malika dans le site dit «Jalloba» et huit autres hectares pour les jeunes. Ledit titre a fait l’objet d’une demande de certificat d’urbanisme à la date du 12 octobre 2023, déposée au niveau de nos services par le cabinet du notaire Maître Mathurin Diop et Associés. Ledit certificat est présentement en instance de signature chez le maire. En outre, il est à préciser qu’aucune demande de lotissement sur le titre dont il est fait référence n’a été à ce jour déposée au niveau des services de l’urbanisme", soulignent les services de communication du ministre Abdoulaye Saydou Sow