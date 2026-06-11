Le Commissariat d’arrondissement de la Médina a procédé à l’interpellation de quinze personnes dans le cadre d’une opération visant un réseau présumé de prostitution opérant dans plusieurs habitations de la Rue 41x20 et du quartier de Fass. Les personnes arrêtées sont poursuivies pour proxénétisme, prostitution en bande organisée, outrage à agents et trouble à l’ordre public.

L’opération, menée le 7 juin dernier, fait suite à de nombreuses plaintes de riverains dénonçant des nuisances récurrentes dans ces secteurs. Selon les services de police, les habitants faisaient état de troubles graves à l’ordre public, liés notamment à des allées et venues incessantes de visiteurs ainsi qu’à des nuisances sonores affectant la tranquillité du voisinage.

Les investigations menées par la Brigade de recherches du commissariat ont permis de confirmer les soupçons signalés par les populations. Les enquêteurs ont constaté que plusieurs habitations étaient occupées par des ressortissants sénégalais et étrangers qui se livreraient à des activités de prostitution. Au cours de la descente policière, les agents ont également été confrontés à l’hostilité de certains occupants des lieux. Des propos injurieux et outrageants auraient été proférés à l’encontre des forces de l’ordre, selon les autorités.

Au total, quinze personnes majeures ont été interpellées. Le groupe est composé de douze femmes et de trois hommes, ces derniers étant de nationalité sierra-léonaise. Sur l’ensemble des personnes arrêtées, huit sont de nationalité sénégalaise et sept de nationalité sierra-léonaise. Les perquisitions effectuées sur les différents sites ont permis la saisie de seize téléphones portables ainsi que d’un important lot de préservatifs. D’après les premiers éléments de l’enquête, ces téléphones servaient notamment à la mise en relation avec les clients.

Lors de leurs auditions, plusieurs des personnes interpellées ont reconnu exercer la prostitution par le biais de plateformes en ligne. Les trois hommes arrêtés ont, pour leur part, déclaré assurer la sécurité des lieux pour le compte du réseau. L’ensemble des suspects a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer les ramifications éventuelles de ce réseau et d’identifier d’éventuels complices.