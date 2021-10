Le projet ‘’Décliq’’, qui a duré 24 mois, concerne 69 écoles issues de cinq régions du pays. Il a aussi touché 1 700 enfants handicapés. La restitution des résultats a eu lieu hier à Pikine.

Le projet ‘’Décidons d’une éducation pour les enfants handicapés par des choix libres et une approche inclusive de qualité (Décliq)’’ a été initié par l’Agence italienne pour la coopération au développement. Il a pour objectif de promouvoir, à travers l’intervention de la société civile, une éducation de qualité, inclusive et d’équité en ligne avec l’Objectif de développement durable (ODD), les politiques nationales et les stratégies de développement du Sénégal.

Selon la cheffe de ce projet qui a duré 24 mois, il a concerné 69 écoles dont 27 à Dakar, neuf à Sedhiou, neuf à Kolda, 12 à Kaolack et 12 à Kaffrine. Véronique Lepigre annonce qu’il y a eu la campagne de sensibilisation multicanale pour l’atteinte de la population des communes cibles de cinq régions d’intervention. Ainsi, 1 720 enfants handicapés dans les écoles partenaires en dehors du système éducatif, ont été identifiés (dont au moins 40 % filles) et 15 tables de concertation avec les autorités locales, dans chaque département d’intervention, ont été organisées sur le thème de l’éducation inclusive.

Elle renseigne que 150 formateurs ont été formés sur l’éducation inclusive (il y a au moins 40 % de femmes) ; 420 personnes des ‘’équipes ressources’’ ont été formées (dont au moins 35 % femmes) sur la prise en charge des enfants handicapés au niveau local et une liste du matériel pédagogique adapté aux besoins des étudiants en situation de handicap (ESH) est disponible.

Les outils d’identification utilisés dans les phases d’identification des enfants handicapés dans les écoles sont répartis en sept domaines : la vue, l’ouïe, la motricité globale, la communication, l’intellectuel, le comportement, la socialisation et la psychologie.

Ainsi, révèle la cheffe de projet, au niveau de l’IEF de Pikine, le projet a concerné trois écoles (école élémentaire Médina Gounass, école élémentaire Pikine 7 et le CEM Djidah Thiaroye Kao). Dans les sept domaines précités, 307 élèves ont été identifiés dont 171 filles. Dans l’IEF de Thiaroye aussi, trois écoles (écoles élémentaires Gare 1/B, école élémentaire Malick Diop et le CEM Thiaroye 44) ont été pris en compte. Là-bas, 107 élèves ont été identifiés dont 60 filles.

Lors des prochaines activités, annonce Véronique Lepigre, il est prévu des journées de consultation médicale pour les enfants qui ont des limitations fonctionnelles liées à la vision, à l’audition et la motricité (en partenariat avec les structures sanitaires), des prises en charge médicale et suivi des enfants handicapés (avec l’appui des services départementaux de l’action sociale), des graffitis sur le thème de l’éducation inclusive seront faits dans quatre écoles de la région de Dakar (avec l’accord des IA et IEF), une émission télé ‘’Carrefour de l'éducation’’ sur l’éducation inclusive avec des témoignages des enseignants ayant eu des expériences d'accompagnement, etc.

CHEIKH THIAM