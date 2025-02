Rétention données santé

L’Union régionale de Matam du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) a annoncé, lundi, la levée du mot d’ordre de rétention des données sanitaires et du boycott des supervisions. ‘’Considérant le moment opportun et crucial pour donner une chance à la paix sociale, le bureau régional réuni à la salle de conférence du centre hospitalier régional d’Ourossogui décide de la levée du mot d’ordre de rétention d’informations sanitaires et sociales et du boycott des supervisions’’, lit-on dans un document transmis à l’APS.

Le document souligne que le Bureau exécutif régional (BER) engage la Direction régionale de la Santé dans une perspective pacifique et partagée de restitution de la remontée des données sanitaires au courant du mois de février. Cette grève, selon le secrétaire général par intérim de l’UR/Sutsas, Ass Thiam, a presque duré trois ans, car entamée en février 2022. Durant tout ce temps, les syndicalistes avaient fait de la rétention des données sanitaires et du boycott des supervisions des différents programmes leur principale stratégie de lutte. Entre autres revendications, les syndicalistes demandaient le retour de leurs deux collègues affectés à Dakar.