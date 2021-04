Près de 14 mois après Moussa Marega, qui avait quitté le terrain après avoir été ciblé par des insultes racistes en provenance des tribunes, et 4 mois après l’affaire de PSG-Basaksehir, Mouctar Diakhaby a lui aussi décidé de dire non au racisme.

Suite à un accrochage avec Juan Cala ce dimanche à la 29e minute du match de Liga contre Cadix (défaite 2-1), le défenseur central du FC Valence a été averti et s’est plaint auprès de l’arbitre de propos racistes émanant de son adversaire.

Sans succès… Du coup, le Français d’origine guinéenne, à bout de nerfs, a décidé de quitter le terrain en signe de protestation. Ses coéquipiers l’ont suivi, ce qui a entraîné l’interruption du match. La rencontre a repris une vingtaine de minutes plus tard sans Diakhaby, remplacé par Hugo Guillamón. Cet épisode devrait faire du bruit et prouve que les joueurs victimes de racisme n’ont plus peur de se faire entendre et qu’ils trouvent un écho de plus en plus favorable auprès de leurs coéquipiers.