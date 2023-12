Ousmane Sonko sera-t-il réintégré dans les listes électorales ? C’est l’enjeu du procès qui s’est ouvert ce mardi 12 décembre devant le Tribunal d’instance hors classe de Dakar devant un public massif. D’entrée de jeu, il y a un quiproquo car l’audience, initialement prévue à la salle 4, a finalement démarré à 08H 32 à la salle 7. Les avocats du leader de l’ex-Pastef s’étaient rendus à la Salle 4 comme convenu, d’où la raison de leur retard, a expliqué Me Bamba Cissé, l’un parmi la trentaine d’avocats défendant le Maire de Ziguinchor.

Le juge a accordé 4 heures de temps à chaque partie pour plaider alors que la défense en réclamait 5. Des échanges tendus ont eu lieu entre l’Agent judiciaire de l’Etat et Me Ousseynou Fall, un autre défenseur de l’opposant actuellement en détention préventive à la prison du Cap Manuel. Me Fall a accusé le juge d’avoir « déjà pris parti ». Ce qui a fait sortir le magistrat de ses gonds : « je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas ! Je vous demande de retirer vos propos », a lancé le juge à l’avocat qui revient de suspension pour des faits similaires à l’endroit du juge Pape Mohamed Diop qui devait trancher l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr dans l’affaire « Sweet Beauty » avant de se désister.

Plusieurs figures de l’opposition, dont les candidats à la présidentielle, Aminata Touré et Déthié Fall, et des responsables de l’ex-Pastef sont venus assister à l’audience.

La Cour suprême a été saisie par l'agent judiciaire de l’État d’un recours, pour casser le jugement du tribunal de Ziguinchor. Ce dernier avait « rétabli Ousmane Sonko dans ses droits » et lui redonnait des chances de participer à l’élection présidentielle du 25 février 2024. La Cour suprême, dans son jugement, a estimé que l’affaire devait être rejugée devant le tribunal hors classe de Dakar.

La requête en procédure accélérée du rabat d'arrêt introduite par ses conseils à la Cour suprême a également été rejetée. Aujourd’hui donc se joue la dernière carte.

Ass Birago DIAGNE