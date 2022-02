Alors que Karim Benzema est de plus en plus incertain pour ce duel face au PSG, les médias et les supporters madrilènes commencent à chercher des coupables.

Il ne devait manquer qu'un match. Touché aux ischio-jambiers face à Elche le 23 janvier dernier, l'attaquant tricolore avait manqué ce duel de Coupe face à l'Athletic. Une absence qui était surtout présentée comme une sorte de repos forcé et qui tombait presque à pic avec cette trêve internationale de la fin du premier mois de l'année. Mais visiblement, c'est plus grave que prévu... Le natif de Bron va également manquer le match du week-end face à Villarreal, et est présenté comme très incertain pour ce duel décisif face à Paris mardi soir.

Forcément, les médias espagnols et les socios sont plutôt inquiets. Référence offensive de l'équipe, Karim Benzema a donc une importance dans le système de Carlo Ancelotti sur laquelle il est inutile de revenir tant c'est évident. Sans le joueur formé à l'OL, c'est un tout autre scénario pour les Merengues face au PSG, alors qu'en Espagne, la plupart des observateurs plaçaient l'équipe de Carlo Ancelotti légèrement favorite.

Ancelotti et Pérez pointés du doigt

Mais surtout, plutôt que de se lamenter sur le sort du Français, beaucoup commencent à critiquer Carlo Ancelotti. Dans plusieurs publications de poids en Espagne, comme le journal AS ou l'émission référence El Larguero de la Cadena SER, l'Italien a reçu des critiques quant à sa gestion du cas KB9, à qui il ne donnerait pas assez de repos. Une politique de rotation zéro à la pointe de l'attaque qui est en grande partie responsable de la situation du moment. Clairement, on ne comprend pas pourquoi dans des matchs un peu moins importants de Liga par exemple, Benzema n'est pas ménagé, du haut de ses 34 ans.

Bien sûr, Ancelotti n'est pas le seul à être pointé du doigt, puisque les dirigeants sont aussi remis en question. Comment est-ce possible qu'un club comme le Real Madrid n'ait pas une doublure de garanties devant ? Voilà la question que se posent beaucoup... « Le Real Madrid savait qu'il avait besoin d'un autre attaquant, mais comme tout est en stand-by à cause de Mbappé, il a attendu. Attendre, et prier (pour que Benzema ne se blesse pas, NDLR)... », pouvait-on écouter sur la Cadena SER, où on a appris que le Real Madrid aurait pu enrôler Dusan Vlahovic l'été dernier mais a finalement refusé, pour ne pas se retrouver avec trop d'attaquants de classe mondiale l'été prochain. Inutile de préciser qu'au pays de Cervantes, personne ne croit vraiment en Mariano et en Luka Jovic pour faire mal à la défense parisienne.

FOOTMERCATO.NET