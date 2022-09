Hier, la Convergence des jeunes républicains (Cojer) de Tambacounda a tenu un point de presse pour saluer la confirmation de Sidiki Kaba comme ministre des Forces armées. Les jeunes républicains parlent de mérite et de fierté.

Maitre Sidiki Kaba est reconduit ministre des Forces armées dans le nouveau gouvernement qui vient d’être mis en place. Un poste qu’il occupait déjà dans l’ancien attelage gouvernemental. Ce renouvellement de confiance en la personne de leur leader a amené les jeunes républicains de Tambacounda à tenir un point de presse pour remercier le président de la République et féliciter celui qu’ils appellent le ‘’Dougoutigui’’, qui veut dire ‘’le maitre des lieux’’.

Selon le coordonnateur de la Convergence des jeunes républicains de Tambacounda, Ibrahima Dramé, la présence du ministre Sidiki Kaba dans le nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba est une fierté pour tout Tambacoundois, mais également un mérite.

Cette reconduction traduit une confiance renouvelée de la part du chef de l’État envers M. Kaba. Pour les jeunes républicains, cette nouvelle nomination est aussi le fruit d’un travail sérieux au ministère des Forces armées, mais en particulier dans la région de Tambacounda. A en croire le coordonnateur de la Cojer, le ministre est à l’origine de plusieurs réalisations dans la région. C’est en partie à cause de ses nombreuses réalisations et de son implication dans le développement de la localité que les populations l’admirent. Il a participé à changer la face de la région comme aucun politicien avant lui n’a su le faire. Il aide à la formation des jeunes, à leur insertion professionnelle et à la création d’emplois. C’est ainsi qu’il a joué un rôle important dans les victoires de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) dans la région, lors des échéances électorales, à savoir les Locales et les Législatives.

Monsieur Dramé n’a pas manqué de souligner la loyauté et la fidélité de Me Sidiki Kaba à l’endroit de leur leader national. Il précise que le ministre a toujours respecté les directives et recommandations du chef de l’État. Il a toujours agi pour le bien de la coalition à Tambacounda.

Boubacr Agna CAMARA (Tambacounda)