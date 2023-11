Le bras de fer judiciaire entre l’État du Sénégal et Ousmane Sonko sur sa radiation des listes électorales et de la dissolution de son parti a débuté devant la Cour de justice de la CEDEAO.

Après le tribunal d’instance de Ziguinchor, les représentants de l’État du Sénégal et de l’opposant Ousmane Sonko se sont retrouvés, mardi, devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Les deux parties devaient s’expliquer sur la demande faite par Ousmane Sonko pour violation de ses droits par l’État du Sénégal.

À l’issue des auditions, la cour, présidée par le juge ivoirien Gberi-Be Ouattara, a mis l’affaire en délibéré pour le 6 novembre prochain. Les trois juges (avec Dupe Atoki et Ricardo Claudio Monteiro Gonçalves comme assesseurs) se sont donné une semaine pour statuer sur les demandes introduites par la défense.

Comme formulé à la veille de la tenue de l’audience par l’agent judiciaire de l’État (AJE), la défense a confirmé sa demande de renvoi de l’audience. Le représentant de l’État du Sénégal a également sollicité la récusation de deux avocats de l’opposant sénégalais pour constitution non conforme. Il s'agit du Français Juan Branco et du Comorien Saïd Larifou.

Un renvoi pour des motifs techniques

L’AJE a constaté lundi à Dakar, ‘’ces derniers jours, des perturbations tant dans la fourniture de la connexion Internet que de l'électricité en centre-ville où se situent nos bureaux’’. Raison pour laquelle il a demandé le report de l’audience virtuelle programmée aujourd’hui par la Cour de justice, à la date du 8 novembre 2023. Ceci, pour se déplacer personnellement avec son équipe à Abuja ‘’pour mieux défendre l’État du Sénégal’’.

Ayant pris part à l’audience pour étayer les accusations proférées par Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly a donné son avis sur le renvoi décidé par la cour sous-régionale. Selon l’avocat, ‘’le renvoi est plus motivé par un problème technique relatif à l’absence de traduction des documents en portugais, parce qu’il y a un juge qui ne comprend que cette langue et qui fait partie de la composition de ceux qui devront prendre des décisions, de sorte qu’il est normal qu’en toute liberté et indépendance, qu’il puisse bien comprendre ce qu’il a à juger sans s’en référer aux autres’’.

Amadou Ba, libéré

Cette affaire est-elle liée à l’arrestation d’un membre influant du cabinet d’Ousmane Sonko ? Maitre Ciré Clédor Ly semble convaincu. Membre du directoire de l’ex-parti Pastef, Amadou Ba a été arrêté vendredi dernier au sortir d’une émission télé. Gardé à vue durant le weekend, puis déféré au parquet lundi pour ‘’diffusion du rapport médical’’ d’Ousmane Sonko, en grève de la faim pour dénoncer une ‘’détention arbitraire’’, M. Ba a été libéré mardi et placé sous contrôle judiciaire.

Amadou Ba devait se rendre à Abuja pour y déposer le dossier physique dans la procédure opposant son leader Ousmane Sonko à l’État du Sénégal.

Selon Me Ly, Amadou Ba, retenu à la Section de recherches de Colobane, ‘’la personne qui a pris la suite, employé de mon cabinet, a été empêchée de prendre l’avion pour Abuja et les dossiers qui étaient déjà embarqués dans l’appareil débarqués’’.

Malgré tout, les éléments ont été versés au dossier présenté devant la Cour de justice de la CEDEAO.

Lamine Diouf