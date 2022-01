Le rejet de la proposition de loi sur l'homosexualité passe mal du côté de Touba. Le khalife général des mourides, dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, a condamné ce refus des parlementaires de voter le texte.

Le débat autour de la criminalisation ou pas de l'homosexualité ne faiblit pas. Au contraire ! Après le rejet, par l’Assemblée nationale, du texte de loi criminalisant l’homosexualité, la polémique enfle.

Hier, c’était au tour du khalife général des mourides de monter au créneau. En effet, à travers un communiqué, il a condamné avec véhémence la position des parlementaires. "L'une des plus importantes finalités de l'islam consiste à préserver la progéniture et à protéger la société contre la corruption et la dépravation des mœurs".

Par ce rappel de l'un des principes fondamentaux de l'islam, le chef de la confrérie de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké se veut très clair sur la question. D’ailleurs, il a rappelé le caractère "odieux" de l'homosexualité. À titre comparatif, cet acte contre-nature est encore beaucoup plus répréhensible que l'adultère. "Dans sa forme, le crime de l'homosexualité est pire et plus odieux que l'adultère", peut-on lire dans la missive de la cellule Rawdu Rayahin, portant la voix du khalife général des mourides.

Pour mieux asseoir sa désapprobation, Touba a fait appel à des hadiths du Prophète et certains versets du Coran en rapport avec l'homosexualité. "Ce dont j'ai le plus peur pour la Ummah, est la pratique du peuple de Loth", rapporte Ibn Abbas.

Dans cette même logique de contestation, on peut toujours lire : "Maudit soit celui qui commet l'acte du peuple de Loth", le Prophète (PSL). En gros, "les compagnons du Prophète (PSL) préconisaient à l'unanimité une punition sévère pour ceux qui commettaient ce crime odieux", nous fait savoir le message transcrit par la Mouridiyyah.

"Nous encourageons toutes les démarches légales visant à lutter contre ce crime odieux et dénonçons toute tentative pour le défendre", lit-on dans leur note.

Le khalife a enfin invité les citoyens à redoubler de pédagogie pour sensibiliser contre ce phénomène : ‘’Nous exhortons tous - chacun selon ses moyens - à redoubler d’efforts dans la diffusion du bien et des vertus dans la société, à œuvrer pour le développement des valeurs morales, particulièrement parmi les jeunes, par tous les moyens éducatifs, médiatiques, juridiques et pacifiques. Enfin, nous implorons le Tout-Puissant pour qu’Il répande sa grâce sur Ses créatures, nous gratifie de la guidance et de la santé, protège les pays musulmans ainsi que le monde entier des immoralités, à la fois apparentes et cachées’’.

‘’Ô Toi le Clément, accorde Ta miséricorde à toutes les créatures, Toi qui protèges celui qui lit ton Coran, protège la communauté de l’Élu le Plus Pur (Al Muctafà) de tout malheur et accorde Ta miséricorde aux créatures, Ô Toi qui créas leur ancêtre (Adam), Toi le Détenteur de la Royauté qui transcende la rancune Accorde Ta miséricorde à tous les hommes, Guide protecteur’’.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)