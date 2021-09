Suite aux dégâts socio-économiques de la pandémie de Covid-19, les pays africains sont convaincus que les investissements verts permettront d’assurer une bonne résilience aux populations et aux économies africaines face aux chocs futurs.

La 18e session ordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) a également été l’occasion, pour le continent, de définir les contours du Programme de relance vert pour l’Afrique. Cette initiative innovante pilotée par l’Afrique va permettre d’appuyer de manière durable les efforts de relèvement du continent face aux effets socio-économiques et environnementaux dévastateurs engendrés par la pandémie. Il a pour but de susciter une riposte commune et unifiée à l’échelle du continent, en établissant et en consolidant la coopération et les partenariats entre les gouvernements africains, les acteurs non-étatiques, les organisations intergouvernementales et le secteur privé, à l’appui d’une relance écologique globale en Afrique.

Dans un document parvenu à ‘’EnQuête’’, la CMAE souligne que ‘’le programme se veut dynamique et réactif afin d’aider les pays africains à continuer d’avancer vers la réalisation des aspirations contenues dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine et des objectifs de développement durable, ainsi qu’à entreprendre des interventions à plus grande échelle efficaces à mesure que le continent se remette de la pandémie’’.

Le Programme de relance vert a été présenté à la session extraordinaire sur l’environnement et les ressources naturelles du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et l’environnement, le 13 novembre 2020. Par la suite, le programme a été présenté aux ministres africains de l’Environnement, lors de la 8e session extraordinaire de la conférence, tenue en ligne le 4 décembre 2020. Un document intégrant les amendements proposés par les États membres lors de la session extraordinaire de la conférence a été finalisé et adopté, prenant effet le 31 décembre 2020.

Les investissements dans les énergies renouvelables créent 250 % d’emplois en plus

Le Programme de relance vert pour l’Afrique a été organisé de manière à comporter des interventions immédiates et urgentes, des interventions à court et moyen terme, et des interventions transformatrices à plus long terme pour soutenir la croissance durable des principaux secteurs et renforcer la résilience de l’Afrique face aux chocs futurs. Il fournit un cadre global qui soutient et coordonne les initiatives en faveur de l’environnement, de l’économie verte et en matière de lutte contre les changements climatiques en Afrique, regroupées en 12 domaines clés dont ‘’Améliorer la qualité de l’air, optimiser la gestion des produits chimiques et des déchets et promouvoir l’économie circulaire ; Conserver la biodiversité et lutter contre le trafic illicite d’espèces sauvages ; Lutter contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse ; Développer l’agriculture intelligente face au climat et assurer la sécurité alimentaire ; Améliorer la conservation et l’utilisation de l’eau ; Investir dans les énergies renouvelables...’’.

En effet, les études menées en Afrique du Sud ont montré que les investissements verts dans les énergies renouvelables, les solutions de transport durables et la réhabilitation fondée sur la nature créent 250 % d’emplois en plus et confèrent à l’économie une valeur ajoutée de 420 % par rapport aux investissements traditionnels. En République démocratique du Congo, les investissements dans les énergies renouvelables se sont concentrés sur le raccordement de la population au réseau électrique et sur les solutions basées sur la nature, sous forme d’agroforesterie. Elles ont, en outre, montré que les solutions améliorées de transport urbain débouchent sur 130 % d’emplois en plus et confèrent à l’économie une valeur ajoutée de 280 % par rapport aux investissements traditionnels dans les combustibles fossiles.

L’exécution du programme sera soutenue par une plateforme en ligne lancée le 16 septembre 2021. Le financement des services de conseil sera assuré par les ressources internes de la CEA et par le gouvernement du Royaume-Uni et celui d’Irlande du Nord. Un financement initial de 50 000 dollars a été mobilisé auprès de la Banque africaine de développement pour assurer la réalisation de la première phase de la plateforme en ligne qui comprend un site web, un portail d’administration et un système de gestion des données.

Le PNUE, dont le secrétariat assure les services de secrétariat de la CMAE, s’est engagé à fournir 25 000 dollars pour la mise au point de la première partie de la deuxième phase de la plateforme en ligne qui sera axée sur le système de gestion de contenu. En collaboration avec l’Agence de développement de l’Union africaine, des ressources supplémentaires seront mobilisées afin de garantir un financement à long terme pour la gestion du Programme de relance vert pour l’Afrique. L’Agence de développement de l’Union africaine a proposé d’accueillir la plateforme en ligne.

Le Programme de relance vert pour l’Afrique a été reconnu lors de la 7e session du Forum régional africain sur le développement durable, qui s’est tenue en ligne du 1er au 4 mars 2021. Les objectifs de la stratégie de communication sont d’informer les communautés, la société civile, le secteur privé et les autres parties prenantes des États membres ; cultiver l’intérêt pour le programme et ses objectifs ; galvaniser la participation aux actions afin d’atteindre les objectifs du programme ; sensibiliser aux initiatives pour l’environnement et le développement durable destinées à appuyer la relance verte de l’Afrique.