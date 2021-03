Les techniciens supérieurs de la santé comptent aller en grève totale, jeudi et vendredi prochains. Ils luttent pour leur carrière.

Les techniciens supérieurs de la santé disent vivre une situation d’injustice, depuis plus d’un dizaine d’années. Parce que leurs plans de carrière sont au point mort. Selon le secrétaire général du Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé (Satsus) ses collègues et lui demeurent toujours classés en catégorie B2, malgré le recasement des infirmiers et sages-femmes à la hiérarchie B1. Alors que, depuis trois ans, le corps d’accueil des administrateurs de soins (hiérarchie A2) a été créé, sans qu’ils y soient versés.

Pour combattre cette injustice, renseigne le Sg Farba Ndiaye, le Satsus, après moult tentatives infructueuses pour pousser le gouvernement à résoudre définitivement ce problème, a décidé d’exécuter son plan d’action. ‘’Nous sommes au regret de vous annoncer que, d’ici la semaine prochaine, si le décret relatif au reclassement des techniciens supérieurs de la santé n’est pas signé, tous les techniciens supérieurs de la santé observeront une grève totale, sans prise en charge d’une quelconque urgence, les jeudi 1er et vendredi 2 avril 2021. Plus de 10 ans d’injustice, ça suffit’’, fulmine-t-il.

Le Satsus a déjà observé des journées de grève totale de 24 heures, le 23 février, et de 48 heures les 17 et 18 mars 2021. Mais, souligne le syndicaliste, malgré les dégâts causés par ces journées de blocage qui ont eu comme conséquence des blocs opératoires fermés, des séances d’hémodialyse perturbées, l’absence de prise en charge en kinésithérapie, odontologie et ophtalmologie, rien n’a bougé. Ils ont deux principales revendications : il s’agit du reclassement des techniciens supérieurs de santé dans le corps des administrateurs de soins et une indemnité de spécialisation paramédicale pour les techniciens supérieurs de santé.

Les membres du Satsus se disent, en outre, ouverts au dialogue. D’autant que le décret susmentionné a fait le tour de tous les ministères en charge de la question. Il se trouve actuellement sur la table du Secrétariat du gouvernement.

Venu prêter main-forte à ses camarades du Satsus, le SG de la CNTS/FC a confié que cette injustice a tellement duré qu’il est temps qu’une solution lui soit trouvée. Pour Cheikh Diop, c’est à cause de cela qu’il va s’engager personnellement dans ce dossier.

‘’Ce dossier, je l’ai toujours plaidé à chaque fois que j’avais des rencontres avec des autorités de ce pays. Mais la lutte va continuer, tant que nous n’aurons pas gain de cause. Elles sont au courant de cette injustice. Ce que je redoute est qu’on arrive à une grève illimitée. Ce serait vraiment dommage. C’est la raison pour laquelle je prends un engagement pour être à leurs côtés, avant qu’il n’atteigne le summum, en termes de lutte syndicale’’, déclare le syndicaliste.

CHEIKH THIAM