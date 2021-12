Le parc national de transport urbain va faire peau neuve, avec l’arrivée de 2 000 taxis. Le ministre des Transports terrestres a signé, hier à Thiès, un contrat dans le cadre du renouvellement du parc de transport urbain.

La signature de ce contrat avec l’usine Seniran Auto entre dans le cadre de la modernisation des services de transport routier. ‘’Il a été mis en place un système d’exploitation de taxis par des opérateurs formés et dotés de moyens de transport neufs. Ces opérateurs, y compris ceux de l’ancien aéroport international Léopold Sédar Senghor, ont été identifiés et organisés par le Cetud autour de 20 GIE fédérées et accompagnées par Seniran, lors de l’ouverture de l’aéroport. Un nouveau segment venait ainsi d’intégrer le vaste programme de modernisation des transports entrepris par l’Etat du Sénégal et accéléré à travers le Plan Sénégal émergent (PSE), avec son extension à l’ensemble du territoire national et à tous les parcs de véhicules de transports publics’’, a dit Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports terrestres.

Avant la signature de ce contrat, le ministre a réceptionné 48 véhicules qui vont renforcer le parc de taxis de l’aéroport Blaise Diagne de Diass. Une convention signée entre l’usine Seniran Auto et le Cetud. ‘’C’est pour contribuer encore plus à assurer la desserte de l’aéroport dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Et l’objectif est de remplacer, à terme, le vieux parc de taxis de l’aéroport dont il reste 256 unités, par des véhicules neufs, confortables, sécuritaires et respectueux de l’environnement’’, explique le ministre des Transports terrestres.

L’usine Seniran Auto reprend ainsi du service et relance ses activités. Mansour Faye s’en réjouit : ‘’L’effectivité de la relance des activités de cette société, dans un contexte marqué par un important besoin de renouvellement du parc de taxis urbains sur l’ensemble du territoire national et l’introduction de nouveaux moyens de transport capacitaires comme le TER et le BRT, dans une approche multimodale. La restructuration globale du réseau de transport collectif est le projet qui est en gestation pour parachever l’instauration d’un nouvel écosystème d’un transport public moderne et performant dans la région de Dakar’’, a dit le ministre.

JEANNE SAGNA (THIES)