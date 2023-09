Le leader de la plateforme Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a repris sa tournée politique dénommée "Mottali Yéene". Il a parcouru plusieurs localités de la région de Louga. Lors de ce périple, il a abordé plusieurs questions d’actualité.

Dans le cadre de sa tournée politique dénommée "Mottali Yéene’’, le candidat déclaré à l’élection présidentielle de février 2024, Khalifa Ababacar Sall, vient de passer plusieurs jours dans la capitale du Ndiambour.

Selon une note rendue publique, il a sillonné beaucoup de localités comme Thiékène, Boudi Sakho, Syer, Mala, Bokinedo, Golandé, Diaminar Keur Kan, Diaminar Loyene, Gankette Mala, Gankette Guinthe, Loboudou, Géwo, Teud Biti, Santhie et Ndime Wolof.

Ces étapes de sa tournée nationale ont permis au leader de la plateforme Taxawu Sénégal de se prononcer sur plusieurs questions d’actualité. Notamment sur les événements de Khossanto et la répression sanglante qui a fait des morts.

‘’Je déplore les violences qui ont ensanglanté la commune de Khossanto, dans la région de Kédougou. Le bilan tragique de deux morts et sept blessés nous rappelle l'urgence de trouver des solutions durables aux problèmes qui affligent la région orientale. L'orpaillage, activité économique importante pour notre pays, est actuellement source de conflits et de souffrance’’, constate le candidat à la Présidentielle de 2024.

Khalifa Ababacar Sall d’ajouter : ‘’Pour apaiser la tension sociale, il est impératif de créer des opportunités équitables, ouvertes à tous, sans exclusion. J’en appelle au respect strict des droits des communautés impactées par les exploitations minières et le recrutement de la main-d'œuvre locale sur les sites d'orpaillage. J’appelle, également, les différentes parties à privilégier le dialogue pour une solution définitive à ce conflit, car c’est ensemble que nous pourrons réaliser un avenir meilleur pour tous les citoyens du Sénégal.’’

Drame de l’émigration

Le leader de Taxawu Senegaal s’est aussi arrêté sur le problème de l’émigration irrégulière qui fait des ravages chez les jeunes. "Les embarcations de fortune continuent de quitter nos rivages. Nous en sommes à plus de mille jeunes Sénégalais interceptés. Combien sont arrivés à destination ? Combien sont engloutis par la mer ? C’est tragique ! Tous ces jeunes n’ont qu’une ambition : réussir dans la vie. Ils ne sont pas suicidaires, ils sont simplement à la quête d’un horizon meilleur", dit-il.

Ainsi, Khalifa Ababacar Sall affirme que ce fléau est "une interpellation pour nous tous, surtout ceux qui aspirent à travailler pour ce pays. Nous devons trouver des solutions aux problèmes des jeunes qui n’ont plus d’espoir. Mais l’espoir renaîtra, d’autant plus que, dans cette zone, il existe beaucoup de terres arables, de l’eau douce et plus de 8 heures de soleil par jour. Le Sénégal d’aujourd’hui et de demain est un pays de tous les possibles. Si je suis élu, avec l’aide de Dieu, des solutions seront trouvées pour empêcher les jeunes de braver la mer", promet-il.

Ancrage à Yewwi Askan Wi

S'adressant aux militants et sympathisants venus en masse échanger avec lui, Khalifa Ababacar Sall a rappelé que Taxawu Sénégal veut bâtir un projet de société qui reflète les aspirations et les propositions des populations à la base. "Nous voulons construire notre projet à partir des aspirations et des propositions des populations, puisque notre conviction est qu’il faudra changer de paradigme. Nous sommes dans un processus de co-construction d’un projet pour le Sénégal dont les populations seront à la base de la formulation, mais également de la mise en œuvre", dit-il.

Dans ce dessein, le leader de Taxawu Sénégal soutient que les populations seront au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques.

Concernant Yewwi Askan Wi (YAW), Khalifa Ababacar Sall confirme qu’il reste un membre de la coalition de l’opposition. Dans la même veine, il a précisé que Taxawu Sénégal n’a jamais violé les textes de YAW. "Ils sont au courant de tout ce que j’ai fait. Donc, je suis quitte avec la coalition. Nous ne sommes pas des hommes de compromission. Jamais ! Je suis dans l’opposition depuis 2000 et je n’ai jamais changé", déclare-t-il.

Khalifa Sall a également plaidé pour la libération de tous les détenus politiques et l’organisation d’une élection inclusive et transparente. Pour rappel, le leader de Taxawu Sénégal a démarré sa tournée par une visite auprès des guides religieux qui jouent un rôle déterminant dans la construction de la paix, de la stabilité et de la concorde au Sénégal.