La cérémonie de remise des prix du concours général se tiendra le jeudi 11 juin prochain au Grand-théâtre national Doudou Ndiaye Rose sous la présidence du Chef de l’Etat. Le ministre de l’Education nationale l’a fait savoir hier, lors de sa conférence de presse annuelle pour annoncer les résultats de ce prestigieux concours organisé pour les élèves en classes de première et de terminale.

Les résultats de l’édition 2022 du Concours général sont connus. Ils sont partagés par le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla. Hier, il a fait face à la presse à cet effet. Ainsi, il a déclaré que pour la présente session, 104 distinctions ont été enregistrées dont 53 prix et 51 accessits. Ils sont ainsi répartis : 60 distinctions en première et 44 en terminale. Des résultats que se partagent le public et le privé. « Au total, on dénombre 75 distinctions pour le public soit un pourcentage de 72,11 % et 29 pour le privé, soit 27,89 % », a indiqué le ministre.

Pour cette édition du concours général, les élèves des séries scientifiques ont remporté la plupart des prix y compris ceux des disciplines des séries littéraires, aussi bien en première qu’en terminale. Car, a fait savoir M. Talla, « sur les 95 lauréats, 58 sont de la série S, soit 61,05% ». Aussi, compte tenu du nombre de points des lauréats, il a été constaté que les meilleurs élèves de l’édition 2022, sont des filles. Est arrivée première, toutes séries et tous niveaux confondus, Fatou Niang, élève en classe de première S2 au lycée d’excellence Mariama Ba. Elle remporte le premier prix version latine avec 19 points. Vient à la deuxième place, Ginette Claudia Sabelle Coly, élève de même niveau et du même établissement, qui remporte le deuxième prix version latine et troisième prix en allemand. Le troisième meilleur élève est aussi une fille en classe de première. Il s’agit de Fatou Bintou Fall du lycée d’excellence de Diourbel qui a gagné le deuxième prix de mathématiques et le premier accessit en sciences de la vie et de la terre.

Cependant, le meilleur élève en classe de terminale, Alassane Dia, est en S1 au lycée scientifique de Diourbel. Il remporte le deuxième prix en histoire. En même temps, il est premier accessit en mathématiques.

En outre, les lauréats pour les matières scientifiques sont Fatou Bintou Fall, élève en première S1 au lycée scientifique d’excellence de Diourbel qui s'empare du 2e prix de mathématiques, Serigne Fallou Sall, élève en classe de première S1 au lycée Seydina Limamoulaye qui remporte le deuxième prix en sciences physiques. Quant à l’élève en terminale S1 au lycée scientifique d’excellence de Diourbel, Malick Sène, il s’adjuge le 3e prix en sciences physiques et le 3e prix en sciences de la vie et de la terre.

Il faut signaler que le discours d’usage portera sur le thème : « pour un système éducatif ancré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du 21ème siècle : quelles réformes curriculaires » ?

Pape Moussa Gueye