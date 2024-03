Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a confirmé, hier, le choix du latéral droit du Betis Séville d’arrêter sa carrière internationale avec le Sénégal. Youssouf Sabaly a mis ainsi un terme à six années d’aventure avec les Lions.

Aliou Cissé devra définitivement se passer des services de Youssouf Sabaly. Le latéral droit sénégalais a décidé de prendre sa retraite internationale, à seulement 31 ans. L’information annoncée par DS Sports, ce mercredi, a été confirmée par le sélectionneur national, hier. ‘’Sabaly a décidé d’arrêter sa carrière internationale, parce qu’il pense qu’avec les blessures à répétitions depuis trois ans, il est temps pour lui d’arrêter avec la sélection et se concentrer sur son club de Betis’’, a déclaré Cissé dans un entretien avec Sud FM Ziguinchor. Sa dernière apparition sous le maillot de l’équipe nationale remonte au 12 septembre 2023, lors de la défaite des Lions contre l’Algérie en match amical, au stade Abdoulaye Wade de Diamnadio.

Après six années de compagnonnage, Youssouf Sabaly a mis fin à une aventure empreinte un peu d’un gout d’inachevé.

La polyvalence

Courtisé depuis plusieurs années par le Sénégal, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux a finalement pris la décision de défendre les couleurs de sa patrie d’origine, en septembre 2017. “Je suis plutôt Lion que Coq’’, avait-il déclaré pour officialisé son choix. N’ayant pas été appelé avec les Bleus, le joueur qui a fait ses classes avec les équipes de jeunes de la France (U17, U18, U19 et U20) a répondu aux appels d’Aliou Cissé. Il est alors convoqué pour la première fois en sélection nationale en octobre 2017, en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Sabaly n’a pas pu faire le déplacement à Praia à cause d’une blessure. C’est un mois plus tard, dans la même compétition en novembre, qu’il a honoré sa première sélection avec les Lions, lors de la victoire face à l’Afrique du Sud (0-2).

Considéré comme un des meilleurs à son poste dans le championnat français à l’époque, le natif de Chesnay (France) n’a pas eu du mal à convaincre Aliou Cissé. Ce dernier n’a pas hésité à l’intégrer dans son dispositif défensif. Grâce à sa polyvalence, le joueur du Betis a été plus qu’un titulaire. Face à la carence sur le côté gauche de la défense, Aliou a trouvé en lui le parfait couteau suisse. Pendant longtemps, Sabaly a joué à gauche, alors que Lamine Gassama occupait le flanc droit. Quand il était aligné sur son côté de prédilection, il faisait montre d’une élégance à couper le souffle. Avec son talent et son aisance balle au pied, il est capable de monter plus haut pour créer le surnombre dans la défense adverse.

Une carrière internationale plombée par les blessures

Comptant 32 capes, Youssouf Sabaly est devenu un des cadres de l’équipe nationale du Sénégal. Avec les Lions, il a été de toutes les campagnes en Coupe du monde sous l’ère Aliou Cissé. Il s’agit des éditions 2018 en Russie où le Sénégal s’est arrêté en phase de poules, et 2022 au Qatar avec une place de huitième de finaliste.

Le désormais jeune retraité aurait pu avoir une carrière internationale plus glorieuse, s’il était régulier. Malheureusement, ses séjours dans la Tanière se sont étalés par intermittence au gré de sa santé fragile. Sabaly n’a pas été épargné par les blessures à l’origine de ses nombreux rendez-vous manqués. Après sa première apparition à une phase finale de Coupe d’Afrique des nations en 2019, en Égypte où les Lions ont échoué en finale face à l’Algérie (1-0), le défenseur de 31 ans a manqué l’édition suivante, au Cameroun.

Sans nul doute, cette absence va lui rester en travers de la gorge. Pendant que l’ex-sociétaire des Girondins de Bordeaux revenait tout juste d’une blessure à la cuisse, ses coéquipiers étaient parvenus au sommet du football africain en soulevant le premier trophée continental du Sénégal, sans lui. Entretemps, Youssouf a effectué son retour en sélection nationale et pris part au Mondial qatari en 2022. Il a participé à la qualification des champions d’Afrique en titre pour la Can-2023. Motivé à l’idée de défendre le titre en Côte d’Ivoire et espérant ajouter à son palmarès une médaille d’or africaine, Youssouf Sabaly est rattrapé par ses vieux démons. Une lésion musculaire contractée lors du match amical contre l’Algérie, en septembre 2023, l’a obligé à s’éloigner des pelouses pendant deux mois. À peine revenu, il a été privé de compétition pendant tout le mois de décembre.

Malgré tout, le sélectionneur national l’a rappelé, espérant le récupérer pour la Can ivoirienne. Malheureusement pour lui, les Lions n’ont pas été jusqu’au bout du tournoi, étant éliminés en huitièmes de finale par le pays hôte et futur champion d’Afrique.

Le champion du monde junior 2013 avec la France n’aura pas la possibilité de réaliser son rêve de médaille d’or avec son pays d’origine. C’est sur ce gout de désir inassouvi que Youssouf Sabaly a tiré sa révérence.

LOUIS GEORGES DIATTA