Retransmission Can

Après les mises en garde du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) sur les droits de la retransmission de la Can, l’Union africaine de radiodiffusion (UAR) a donné le nom de la seule chaine sénégalaise ayant le droit de diffuser les matches de la Can.

‘’En sa qualité d’agent exclusif de la Confédération africaine de football (Caf), chargé de la commercialisation des droits Can Cameroun TotalEnergies 2021, elle informe éditeurs, distributeurs et annonceurs ainsi que l’opinion nationale et internationale, que la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) a acquis, à titre exclusif, le package de droits télé et radio pour diffuser en Free to Air (en clair) tous les matches de la Can en direct et en différé sur l’ensemble du territoire national et aussi sur ses plateformes digitales (géo bloquées).

En conséquence, elle est la seule structure détentrice des droits de diffusion sur le territoire national. Toute violation de ces règles peut exposer l’auteur à des sanctions prévues par la loi’’, lit-on dans le communiqué de l’UAR.