Alors qu’elle n’a que 28 matches à diffuser pour la Coupe du monde, la RTS tente, par tous les moyens, d’empêcher tous ses concurrents potentiels de retransmettre les matches, en sus d’avoir court-circuité iTV et interdit aux bars, restaurants et autres lieux recevant du public d’organiser des fan zones. Si toutes ses volontés se matérialisent, beaucoup de Sénégalais pourraient peiner à regarder les matches sur lesquels elle n’a pas droit.

C’est un match dans le match. Depuis le début de la Coupe du monde Qatar-2022, la RTS mène un véritable activisme pour restreindre la diffusion des matches sur le territoire national par d’autres chaines de télévision. Nationales comme étrangères. Après avoir brisé les rêves de la chaine privée iTV, la télévision publique continue sa croisade pour se garantir un monopole de fait sur l’étendue du territoire national. Leurs dernières cibles, ce sont les câblodistributeurs qui permettent aux Sénégalais qui le souhaitent de contourner son monopole.

Dans un communiqué, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) met en garde les récalcitrants. ‘’Constatant que des opérateurs de distribution par câble proposent, en toute illégalité, les contenus de télévisions qui n’ont pas de droits sur le territoire sénégalais, notamment (BeIN Sports, Sports TV et des chaînes nationales d’autres pays), le CNRA, après en avoir délibéré le 22 novembre 2022, met en demeure les opérateurs de distribution de programmes de radiodiffusion télévisuelle et/ou sonore par câble de prendre les dispositions pour mettre immédiatement et définitivement un terme aux violations de la réglementation’’.

Pour l’organe de régulation, il résulte du tableau officiel de la Fifa que seules les télévisions RTS, New World TV et SuperSport International sont détentrices de droits sur le territoire sénégalais. ‘’La constatation de nouveaux manquements, outre les sanctions prévues par la réglementation qui pourraient être prononcées par l’organe de régulation contre les concernés, entraine l’exclusion de ces derniers du processus de régularisation de la situation juridique en cours des opérateurs de distribution par câble’’, poursuit le communiqué.

Avant les câblodistributeurs et après s’être occupée d’iTV, la RTS est même allée jusqu’à négocier du toc avec Canal. En effet, dans un communiqué conjoint publié à grand renfort médiatique, les deux chaines informaient : ‘’La RTS et Canal+ Sénégal ont convenu ce samedi 19 novembre 2022 que les 28 matches dont la RTS a l’exclusivité de la diffusion au Sénégal, seront diffusés sur le canal 210 (RTS1) et le canal 215 (RTS2). En d’autres termes, aucune chaine du bouquet Canal+ Sénégal ne diffusera les 28 matches dont la RTS a l’exclusivité au Sénégal, en dehors de ces deux canaux. La RTS et Canal+ conviennent que tous les matches à diffuser par la RTS, dont les matches de quart de finale, demi-finale et finale ne seront pas diffusés par les chaines SuperSport en anglais sur le territoire sénégalais.’’

Selon certains experts, ceci relève du toc et d’une opération de communication, dans la mesure où Canal+ ne saurait diffuser les matches de la Coupe du monde, ni par elle ni par aucune des chaines qui passent par son bouquet. ‘’Ce que fait Canal par l’intermédiaire de la RTS, il y a une télévision qui l’a essayé au Cameroun, mais ça n’a pas abouti. Ils ont essayé de diffuser directement par le bouquet et ils ont eu une plainte. Depuis, ils se sont calmés. Ce sera pareil pour le Sénégal ; les avocats vont s’en occuper, c’est clair’’, confie une source proche de New World.

En sus de cette violation, dans le communiqué, il est indiqué que la RTS a une exclusivité sur ses 28 matches au Sénégal. Or, comme le montre le communiqué du CNRA qui se base sur les informations de la Fifa, New World et SuperSport ont également le droit de diffuser les matches sur le Sénégal. La RTS n’ayant l’exclusivité que sur la diffusion gratuite.

Selon notre interlocuteur, les Sénégalais qui le souhaitent peuvent bel et bien regarder la Coupe du monde sur New World à travers la TNT. ‘’Ceux qui n’ont pas la TNT peuvent aussi suivre avec Orange via Wido. Mais Canal ne va pas diffuser de matches de la Coupe du monde, c’est clair’’, a-t-il insisté.

Mais pour cette Coupe du monde, la RTS semble vraiment en colère contre tout le monde. Non contents de vouloir à tout prix empêcher les Sénégalais de regarder le tournoi par des chaines de leur choix, ils ont également usé de leur ‘’droit’’ pour tenter d’interdire toutes les fan zones et visionnages des matches en public. En d’autres termes, si sa volonté est respectée, pour cette Coupe du monde, toutes les fan zones, tous les bars, tous les restaurants, tous les hôtels devront avoir son autorisation pour diffuser en public des matches. Des droits qu’elle a cédés à SD Consulting de Serigne Diagne.

Dans une lettre circulaire, le gouverneur de Dakar enjoint ses préfets et sous-préfets : ‘’Par lettre en date du 27 octobre, le directeur général de SD Consulting m’informe que sa structure détient un mandat exclusif de la RTS pour assurer la commercialisation, l’installation et l’organisation des fan zones dans le cadre de la Coupe du monde... Vous tiendrez compte de ces informations dans le cadre de l’instruction des déclarations d’installation de fan zones.’’

Avant cela, le ministre des Sports avait écrit à tous les gouverneurs pour les informer de cette interdiction.

Pour rappel, suite à l’appel d’offres lancé par New World sous la supervision de la Fifa et auquel la RTS et d’autres chaines avaient compéti, le groupe Emedia Invest avait gagné avec plus de 700 millions de francs CFA. Plus tard, contre toute attente, la RTS, par un communiqué, a informé détenir l’exclusivité sur le gratuit. Pour cela, elle a dû payer plus de 950 millions, informait DakarActu. Pour New World, c’est parce qu’Emedia a failli à ses obligations contractuelles. D’autres ont pensé que la chaine publique a dû surenchérir pour court-circuiter son concurrent.