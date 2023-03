Le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC) a organisé, ce jeudi, conjointement avec l’Agence française de développement (AFD) une revue de portefeuille des projets et programmes soutenus financièrement par l’AFD au Sénégal.

La rencontre, qui a eu lieu ce jeudi, a constitué un moment privilégié d’évaluation et d’échanges sur le partenariat entre le Sénégal et la France. La dernière revue conjointe remontait à 2017. "Nous nous réjouissons d’avoir pu inscrire, pour cette année, dans notre agenda, cette importante activité qui permet d’améliorer la qualité de notre coopération bilatérale", a tenu à rappeler la directrice de cabinet du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Khardiata Ndiaye.

"En effet, poursuit-elle, la présente session nous donne l’occasion de faire un point exhaustif de l’état d’exécution des opérations de l’AFD dans nos différents secteurs d’activité, notamment d’identifier les défis et les principales contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes, et de formuler des recommandations pertinentes devant permettre d’en améliorer l’efficacité. Elle offre également l’opportunité d’envisager de nouveaux chantiers de collaboration".

Dans sa prise de parole, Mme Ndiaye n'a pas occulté l'importante participation de l'État français dans le développement économique du Sénégal. "Avec une contribution globale de 1,5 milliard d’euros sur la période 2019-2023, la France se positionne comme le premier bailleur bilatéral du Sénégal. Son accompagnement touche tous les domaines nécessaires à la croissance économique significative, à savoir la santé, l’éducation, la formation professionnelle, les infrastructures de base, l’eau, l’électricité, l’accès au numérique, pour ne citer que ceux-là", renseigne la directrice de cabinet.

Le représentant de l’AFD est, lui, revenu sur la place primordiale réservée aux jeunes, la partie la plus importante de la population sénégalaise. "La revue conjointe à laquelle vous allez procéder aujourd’hui portera logiquement la marque de cette priorité, celle consistant à rechercher des solutions concrètes pour la jeunesse, c’est-à-dire près des deux tiers de la population sénégalaise, dans une logique non pas d’aide, mais d’investissement social et solidaire. Ces réponses passent, en premier lieu, par un soutien aux politiques d’éducation, de formation et de soutien à l’emploi’’.

Ensuite, il a décliné les voies et moyens pour satisfaire cette forte demande qui se nomme jeunesse. "L’ensemble des acteurs français, et en particulier l’AFD, est engagé dans ce continuum. Je peux notamment citer les projets mis en œuvre avec le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion qui ont porté sur la construction ou la réhabilitation de centres de formation professionnelle dans des secteurs stratégiques comme les métiers de l’agroalimentaire, du secteur portuaire, de la logistique ou encore du BTP, en lien très étroit avec le secteur privé, afin d’offrir des formations de qualité aux jeunes et qui soient adaptés aux besoins réels de l’économie", a-t-il fait savoir.

