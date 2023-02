La coalition BBY a répondu, hier, à l’opposition, lors d’un point de presse. Selon Pape Mahawa Sémou Diouf, le coordinateur de la cellule de BBY, ils sont prêts à faire face à tous ceux qui veulent installer le chaos dans le pays.

La grande coalition de la majorité présidentielle dont BBY est le socle, a condamné, hier, avec la plus grande fermeté ‘’les appels à la violence et aux meurtres lancés par Ousmane Sonko’’, lors de son meeting d’il y a plus d’une semaine à Keur Massar. ‘’Ces appels à l’insurrection doublés d’une menace formelle et assumée à l’encontre des autorités religieuses et coutumières, des acteurs politiques, de tous les magistrats et de leurs familles, du chef de l'État, selon le coordinateur de la cellule de BBY, sont inacceptables et démontrent à souhait la grosse peur et le faux fuyant du justiciable Ousmane Sonko, face à la détermination de la justice sénégalaise à exercer en responsabilité et en toute indépendance la plénitude de sa mission régalienne’’.

Il est clairement établi, d’après Mahawa Sémou Diouf, que le leader du Pastef veut utiliser une partie de la jeunesse comme bouclier, pour ne pas aller répondre à la justice de son pays dans une affaire purement privée. ‘’Quatorze jeunes Sénégalais ont perdu la vie en mars 2021. Ousmane Sonko en est l’unique responsable. Ceux qui ont pour armes la violence, les insultes, le manque de respect aux autorités religieuses et coutumières, aux institutions de la République, n’ont pas leur place ni dans la République, encore moins dans le jeu démocratique. Nous sommes prêts à faire face à tous ceux qui veulent installer le chaos et torpiller notre République. En cela, nous lançons un appel à tous les démocrates épris de paix et de justice, à mener le seul combat qui vaille : défendre la République sans concession’’.

Le porte-parole de BBY d’ajouter : ‘’Nous n’accepterons plus que notre République et ses valeurs soient chahutées, balafrées. Ousmane Sonko met en évidence une approche perverse et dangereuse contre laquelle toutes les forces vives de la Nation doivent être vigilantes et sans aucune concession. Car son ambition est de déconstruire tout ce qui a servi jusqu’ici de socle à notre pays, pour ainsi semer définitivement le désordre et le chaos. C’est à cela qu’il faut véritablement constituer un bouclier.’’

En réalité, poursuit le DG de l’ASPT, le leader du Pastef présuppose la ‘’naïveté’’ et ‘’l’ignorance’’ de l’opinion pour produire des effets auprès de certains citoyens. Il oublie tout simplement que les fondements de l’État-Nation, que les aînés ont mis du temps à bâtir avec des ressorts solides, au prix d’immenses sacrifices, ne peuvent être sapés et sacrifiés à l’autel d’un ‘’pouvoirisme’’ outrancier et au profit d’une seule personne au détriment de tout le peuple.

Un grand rassemblement est prévu, ce dimanche, à Pikine

Par ailleurs, lors de cette rencontre, la coalition a annoncé qu’un grand rassemblement est prévu, le dimanche 5 février, au terrain CFA de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, dans le département de Pikine. Pour réussir le pari de la mobilisation, le coordinateur national de la Cojer, Moussa Sow, a rencontré les jeunes de la mouvance des départements de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar. Il a soutenu que plus de 10 000 jeunes vont prendre part à cette rencontre. Ils vont venir passer la nuit, la veille, pour sécuriser les lieux qui abriteront la rencontre.

Concernant le procès prévu ce matin et qui oppose le ministre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko, Seydou Guèye a confié que la justice fera son travail et eux de la mouvance feront le leur, sans donner plus de détails.

CHEIKH THIAM