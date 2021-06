Le sélectionneur national des moins de 20 ans a publié, hier, une liste de 25 joueurs, avec 3 expatriés, pour la Coupe d’Afrique des nations U20 de rugby (Barthés Trophy), prévue du 25 juin au 4 juillet 2021 à Nairobi. Selon le coach Bourama Sambou, l’ambition du Sénégal est de conserver sa place dans l’élite de la balle ovale africaine dans la catégorie junior, mais aussi de viser le trophée détenu par le Kenya.

L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans va prendre part à la Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie (Barthés Trophy), prévue du 25 juin au 4 juillet 2021 au Kenya. Dans ce sens, le staff technique a publié, hier, une liste de 25 joueurs qui vont défendre les couleurs nationales lors de ce tournoi. Dans ce groupe, la majorité des joueurs évoluent dans le championnat local.

‘’Dans la liste des 25 joueurs, 22 sont issus du championnat local et trois jouant en France, qui viennent renforcer l’équipe’’, a expliqué le sélectionneur national Bourama Sambou. Pour les expatriés, il s’agit des deux sociétaires de Suresnes (France), Youssouf Yétara et Aboubacar David Tamba, et de Benoit Adrien Sarre, qui évolue à La Chaux De Fonds (France). Ces trois joueurs vont honorer leur première sélection en équipe nationale, lors de ce championnat d’Afrique.

Selon le technicien, le Sénégal est ‘’fin prêt’’ pour disputer la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. ‘’On a travaillé en stage fermé pendant plusieurs semaines. Cette compétition est très attendue, parce que c’est l’élite du rugby de moins de 20 ans’’, a indiqué le coach Sambou.

Dans cette 4e édition, le Barthés Trophy regroupera trois sélections et non quatre comme prévu initialement. La Namibie, vice-championne, ne participera pas, en raison de la pandémie de Covid-19. Le Kenya, qui a remporté son premier trophée en 2019 en mettant fin au règne de la Namibie (deux fois sacrées en 2017 et 2018), tentera de conserver son titre à domicile. Le Sénégal était classé à la 3e place, il y a deux ans. Les juniors sénégalais avaient rencontré d’abord la Tunisie contre laquelle ils se sont imposés sur le score de 28 à 16. Ils ont chuté lourdement lors de leur 2e sortie face à la Namibie par 45 à 12. Alors que les Malgaches ont terminé à la 5e du classement général.

La première ambition des Sénégalais, a fait savoir l’entraineur, est de rester dans la poule A, qui regroupe les meilleures équipes d’Afrique, ‘’pour pouvoir performer notre travail’’. Mais les Lionceaux ne se contenteront pas seulement d’assurer le maintien dans l’élite du rugby dans la catégorie junior. ‘’Notre objectif, c’est aussi, pourquoi pas, de remporter cette compétition. Dans le rugby, tout est possible. On espère faire un bon résultat. On verra ce que ça va donner’’.

Même si le coach est conscient que la tâche ne sera pas facile, il estime que les joueurs sont ‘’prêts et motivés’’ à se donner à fond pour l’atteinte de ces objectifs. ‘’On a travaillé sur le plan mental et physique pour pouvoir faire la différence’’.

LISTE DES 25 JOUEURS : Mame Mbaye Ndoye (Dragons), Alioune Dieng (Kirène), Emaka Odionyenfe Ukpabi (Yoff), Ndiame Fall Coly (Pikine), Seydou Niakh (Dragons), Mouhamed Kébé (Pikine), Idrissa Dabo (Requins), Madiagne Fall (Saint-Louis), Ameth Thiana (Kirène), Mamadou Nguissaly Sarr (Thiès), Mouhamed Paye (Yoff), Bara Cissé (Dragons), Assane Ndiaye (Yoff), Serigne Fallou Niang (Yoff), Pape Alassane Sagna (Dragons), Serigne Moustapha Sy Ndoye (Yoff), Ibrahima Diouf (Dragons), Mamadou Moustapha Diédhiou (Pikine), Ameth Sall (Diambars), Youssouf Yetara (Suresnes, France), Benoit Adrien Sarré (La Chaux De Fonds, France), Jean De Dieu Mané (Yoff), Aboubacar David Tamba (Suresnes, France), Abdou Cissé (Jambars), Seyni Camara (Requins).

LOUIS GEORGES DIATTA