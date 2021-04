Le staff technique de l’équipe nationale masculine de rugby à XV a enregistré l’arrivée de Sékou Sakho et de Mathieu Boscaro sur le banc, en remplacement de Johann Moinet et Yacine, qui étaient aux manettes depuis 2019.

La Fédération sénégalaise de rugby (FSR) se projette vers la Coupe d’Afrique des nations de la discipline prévue en juillet 2021 (du 1er au 8 juillet), au Kenya. Pour cela, la FSR a procédé à un changement du staff technique. Ainsi, le duo Johann Moinet et Yacine Dekkiche, en poste depuis novembre 2019, cède la place aux anciens internationaux sénégalais Sékou Sakho (actuel entraîneur à Epernay, en Fédéral 2 français) et Mathieu Boscaro (entraîneur à Gennevilliers, en Fédéral 2 français). L’information a été donnée hier, par l’instance dirigeante de la balle ovale, dans un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. ‘’Ils connaissent la maison. Ils sont là depuis assez longtemps en tant que joueurs ; 2012 pour Sékou Sakho et 2017 pour Mathieu. Nous sommes très contents de les avoir recrutés. Nous leur souhaitons bonne chance dans les compétitions qui vont venir’’, s’est réjoui le directeur technique national de la FSR.

Selon Jacques Bassène, un plan de travail a déjà été établi avec le nouvel attelage du staff technique. ‘’Nous sommes disposés à travailler de concert avec eux. Pour l’heure, l’urgence est de préparer un regroupement prévu les 29 et 30 mai, dans la région parisienne. Un autre est prévu mi-juin, en France’’, a-t-il informé.

Le DTN a fait savoir que le staff technique de l’équipe nationale masculine a été élargi. Ainsi, ‘’Charles Preira et Momo Samba, qui sont actuellement les deux capitaines de l’équipe du Sénégal, vont aussi intégrer ce staff pour qu’il soit le plus large possible’’. La Fédération sénégalaise de rugby compte également recruter les joueurs sénégalais évoluant en Europe. Pour cela, la FSR a pensé à Omar Sy, qui est ‘’un ancien joueur de l’équipe nationale du Sénégal, qui fait un travail phénoménal en France’’. Son rôle sera d’aller ‘’à la rencontre des clubs pour ratisser le plus large possible’’. ‘’Nous avons pas mal de joueurs d’origine sénégalaise en France. L’objectif est de les faire intégrer la sélection nationale’’, a confié Jacques Bassène.

Au niveau local, un groupe d’entraineurs va intégrer ce staff pour travailler avec les joueurs du championnat sénégalais pensionnaires de la sélection nationale. ‘’Au Sénégal aussi, il faut noter qu’une partie de l’équipe nationale évolue dans notre championnat. Ces jeunes sont en train de s’entrainer trois fois par semaine à Dakar, sous la houlette de Babacar Diatta et d’Amadou Coulibaly, Baba Gallé, connu sous le nom de Bayal Tounkara. Il y a un travail qui est en train d’être fait et nous tenons à remercier tous ces coaches qui se donnent corps et âme sans bruit, ni trompette.’’.

LOUIS GEORGES DIATTA