À l'occasion de la cérémonie de remise de parrainages organisée par un responsable politique de BBY dans la commune de Fass-Gueule Tapée-Colobane, le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, a informé qu'ils ont eu écho que certains acteurs politiques souhaitent semer le chaos à Dakar, le 17 novembre, à l'issue de la décision de justice sur l'affaire Ousmane Sonko. Il avertit que l'État fera face à toutes sortes de tentatives de perturbation ou de subversion.

Le responsable politique de la mouvance présidentielle de la commune de Fass-Colobane-Gueule Tapée, Thierno Ndiaye, a organisé, hier, une grande rencontre de remise de parrainages au ministre du Commerce, de la Consommation et des PME. Venu présider la cérémonie, Abdou Karim Fofana a informé l'opinion publique nationale qu'ils ont entendu, sur les réseaux sociaux, que certains acteurs politiques veulent créer le chaos à Dakar, après la décision de la Cour suprême du 17 novembre prochain.

"Nous rappelons à tous ces acteurs que l'État du Sénégal fera face à toutes sortes de tentatives de perturbation ou de subversion. Au-delà de l'État du Sénégal, nous, populations de Dakar, ne laisserons personne mettre à sac la capitale, notre capitale, notre ville", a averti le porte-parole du gouvernement. "Nous ferons face à tous ces fossoyeurs de la République, à tous ces perturbateurs, à tous ces oiseaux de mauvais augure, ceux qui ne croient pas à la démocratie et à la République. Nous continuerons à maintenir la stabilité et le développement du Sénégal avec le président Macky Sall et le candidat de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba", a déclaré Abdou Karim Fofana.

Remise de parrainages

Dans la même veine, le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME s'est félicité de la détermination et de l'engagement de la commune de Fass-Colobane-Gueule Tapée pour leur mobilisation exceptionnelle dans le cadre du parrainage. "Aujourd'hui, la commune de Fass-Colobane-Gueule Tapée, avec ses responsables, a fait preuve d'engagement. Ils m'ont remis, ce jour, 5 540 parrainages pour le candidat de Benno Bokk Yaakaar à Médina. Je salue ce geste d'engagement et de détermination", s’est-il réjoui.

Ainsi, il a appelé tous les responsables du département de Dakar à être unis, mobilisés, engagés pour élire leur candidat, Amadou Ba, le 25 février 2024. "Pour élire notre candidat, il nous faut être sur le terrain. Il nous faut aller rendre visite aux populations de Dakar, aux électeurs et leur donner la bonne information, ne pas laisser les électeurs à la merci des manipulateurs, de ceux qui utilisent les réseaux sociaux et les médias pour créer le chaos au Sénégal", a lancé le ministre.

Pour sa part, le responsable politique de Benno Bokk Yaakaar dans ladite commune, Thierno Ndiaye, a salué le travail exceptionnel de ses équipes sur le terrain et la mobilisation remarquable de sa commune. Il a également invité tous ceux qui le soutiennent à soutenir Amadou Ba jusqu'à sa victoire au soir du 25 février 2024.

"Pour gagner au premier tour, il faut faire des parrainages de qualité. Il faut qu'on ait un nombre substantiel assez conséquent pour montrer que le Benno Bokk Yaakaar est capable d'aller vers cette victoire", a-t-il ajouté.

In fine, Thierno Ndiaye a réaffirmé son engagement pour une campagne fondée sur l'unité et la qualité des parrainages, avec une vision optimiste pour l'avenir du Sénégal sous la direction du BBY.