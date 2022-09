Le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) a lancé, hier, à Kédougou, le Programme collectivités territoriales, défense, sécurité et paix (PCTDSP) de la zone Est, en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer (FKA). L’objectif général de ce programme est de renforcer les capacités des collectivités territoriales sénégalaises en matière de sécurité pour l’édification/le maintien d’environnements sécurisés propices à la cohésion sociale et au développement.

Sous la présidence du gouverneur de la région, cette rencontre a vu le directeur général du CHEDS rappeler que ‘’la sécurité n’est plus l’apanage de l’État qui, partagé entre la raréfaction de ses ressources et les besoins sécuritaires croissants des villes et des campagnes, est contraint de privilégier des approches horizontales, singulièrement dans un contexte global marqué par la montée de la violence urbaine et l’expansion fulgurante de menaces transnationales multiformes’’. Pour le général de brigade Mbaye Cissé, le Programme CTDSP, lancé dans la zone Ouest depuis juillet 2021 à Dakar, aidera certainement à trouver les réponses, tout au long de son déroulement, sur l’ensemble du pays, ‘’aux nouvelles responsabilités dans une dynamique de gouvernance de nos cités tournée vers la notion de coproduction de la sécurité dans nos territoires’’.

...Madame le Gouverneur de Kédougou Mariama Traoré a, souligné, que cette région constitue une zone très importante dans la stratégie de défense nationale. Aussi, reconnaît-elle, ‘’l’implication des collectivités territoriales dans la gestion de la sécurité est devenue, par la force des choses, par les dernières dynamiques et tendances surtout avec la menace terroriste, un impératif’’.

Fatoumata Guèye de la fondation Konrad Adenauer ajoute qu’aujourd’hui, l’on parle plutôt de gestion sécuritaire participative et inclusive, justement parce que différents acteurs peuvent et doivent contribuer chacun avec son expertise de la région et du contexte. Et cette réorientation stratégique ‘’va vers le renforcement des mécanismes de prévention de la délinquance de manière globale. Elle s’articule beaucoup plus autour des autorités territoriales et des organisations sur place. Donc, le Programme CTDSP vient à son heure avec l’objectif de faire un état des lieux de la connaissance sur les causes de l’insécurité, sur le rôle et les missions des différents acteurs et sur un modèle de gouvernance locale des questions de sécurité adossé à des outils pratiques’’.