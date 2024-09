Lors de la célébration du Maouloud 2024, la Police nationale a déployé un dispositif sécuritaire d’envergure pour garantir la sécurité des millions de fidèles rassemblés à Tivaoune et Kaolack. À l’issue de cet événement religieux, dans un communiqué l’on fait état de nombreuses interpellations, saisies et interventions diverses.

La célébration du Maouloud 2024, marquant la naissance du Prophète Mohammed (PSL), a rassemblé des millions de fidèles. Tivaoune et Kaolack sont les deux villes ayant reçu le plus grand nombre. La Police nationale a mobilisé d'importants moyens humains et matériels pour assurer la sécurité des pélerins, lutter contre la délinquance et prévenir les incidents liés à la circulation routière, d'après un communiqué reçu hier à EnQuête.

En outre, la mission principale de la Police nationale a consisté à sécuriser les lieux de culte, prévenir les menaces et maintenir l’ordre dans les cités religieuses. Le résultat de ces interventions est significatif, avec 202 interpellations pour diverses infractions. Parmi les individus arrêtés, 107 ont été déférés au parquet. Ils sont accusés de crimes et délits tels que vols simples et aggravés, trafic de stupéfiants, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, ou encore homicide involontaire par accident de la route. La lutte contre les usurpations de fonction et les actes de corruption a également conduit à des arrestations. La sécurité routière a été un axe important de l’action policière. Deux cent quatre vingt quinze pièces liées à la conduite des véhicules ont été saisies, et neuf véhicules ainsi que 10 motos ont été immobilisés. Par ailleurs, 22 accidents de la circulation ont été recensés durant la période du Maouloud, dont 13 ont causé des blessures corporelles, huit des dégâts matériels et un accident mortel.

En parallèle de ces actions sécuritaires, la Police nationale a déployé un service de santé au bénéfice des populations. Ce dernier a effectué 718 consultations médicales gratuites, évacuant quatre patients dans des situations critiques. De plus, 78 enfants égarés ont été pris en charge, 13 ont été rendus à leurs familles et 65 confiés aux services de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO).

MAMADOU DIOP