Face aux accidents récurrents, l'amélioration de la sécurité des routes est devenue une préoccupation majeure. Qui est responsable de ces accidents ? Pour la coalition Juste, les responsabilités sont partagées entre les acteurs du transport et les usagers qui tolèrent les surcharges, les excès de vitesse… ! ''Mais est-ce leur rôle de contrôler les transporteurs ?'', s'empresse de demander le président de ladite coalition, Amadou Bassirou Ndiaye. Il demande la tenue des assises du transport. ''Une conviction est l'urgence, pour le gouvernement, au-delà des concertations ponctuelles, d’organiser les assises du transport.

Ce sera l'occasion, avec les acteurs du transport, dans la durée, en prenant le temps de l'écoute, d'identifier les dysfonctionnements et les voies de solution durable pour une sécurité routière au top’’, dit-il. En même temps, ‘il faudrait mettre des glissières à béton armé (GBA) de séparation sur les routes nationales les plus fréquentées après leur élargissement’’, ajoute-t-il. ''Des routes, oui il y en a ! Il reste à implanter assez de balises de signalisation, afin d'améliorer sensiblement la sécurité routière'', poursuit Amadou Bassirou Ndiaye. Ce dernier est d’avis qu'il soit nécessaire d'accompagner les propriétaires des véhicules de transport de personnes pour la mise à niveau de leur instrument de travail et l'acquisition, individuelle ou en groupements, des véhicules de transport de marchandises avec la suppression des porte-bagages.

''Les assises du transport, les GBA, les balises et l'accompagnement permettront de revenir sur les mesures interdisant le transport de personnes et de marchandises entre 23 h et 5 h’’, dit-il. Monsieur Ndiaye estime aussi que cette circulation de nuit désengorge et participe à la fluidité de la circulation et à la performance économique.

‘’Il ne faut pas oublier, poursuit-il, que rien qu'à Dakar, les embouteillages faisaient perdre 100 milliards F CFA par an, d'où le TER. Avec tout cela, il faudrait de la pédagogie, de la pédagogie et encore de la pédagogie pour une meilleure efficacité dans l'application des mesures et une appropriation par les acteurs et les citoyens''. Il est d'accord avec sept des 22 mesures pour régler le transport de personnes et de marchandises et sécuriser les routes.