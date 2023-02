Ces 11 et 12 février, le Parti socialiste (PS) a tenu la 15e session du séminaire de son Bureau politique. Lançant les travaux, la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye a soutenu que le moment est venu de faire l’évaluation générale et de dresser les perspectives du parcours politique du parti.

Réunissant les membres du Bureau politique et les secrétaires généraux de coordination, la 15e session du séminaire du Bureau politique du Parti socialiste (PS) s’est tenue les 11 et 12 février 2023, sous le thème ‘’Le Parti socialiste à la croisée des chemins : enjeux et défis. Occasion saisie par Aminata Mbengue Ndiaye pour rappeler que l’idée d’organiser cette importante rencontre de réflexion procède de ‘’la volonté commune d’engager sans complaisance un débat introspectif du parti et son devenir’’.

L’examen du thème de cette année est un prétexte pour revisiter le parcours politique récent, à la lumière des mutations et transformations en cours. Mais aussi d’apprécier l’organisation et les modes de fonctionnement, l’évaluation des alliances stratégiques et d’envisager les perspectives à court et moyen terme, selon la secrétaire générale du PS.

Dans le cadre de son compagnonnage avec le pouvoir au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar, le PS a participé à toutes les élections depuis 2012 : Présidentielle en 2019, deux consultations législatives en 2017 et en 2022 et deux élections territoriales en 2014 et 2022. À cela s’ajoutent les élections des hauts conseillers des collectivités territoriales en 2014 et 2022. ‘’Le moment est donc venu d’en faire l’évaluation générale et de dresser des perspectives’’, a indiqué Aminata Mbengue Ndiaye à l’ouverture des travaux.

Repenser les principes fondateurs du parti

Selon la secrétaire générale, leurs réflexions devraient ainsi permettre de repenser les principes fondateurs de leur parti, réaffirmés lors de leur dernier Congrès ordinaire des 6 et 7 juin 2014. Et de poursuivre : ‘’Notre adhésion à un idéal de société fondée sur la liberté, l’égalité, la solidarité, la justice, le progrès, le respect des droits humains, la souveraineté du peuple et tous les principes et valeurs qui fondent le socialisme ; notre ferme détermination à travailler à l’avènement de ce projet de société et ce, par la conquête légitime et l’exercice du pouvoir né de l’expression du suffrage universel’’.

À l’en croire, leur ancrage au socialisme démocratique, leur engagement irréversible à œuvrer pour l’instauration d’une démocratie moderne et renforcée, ainsi que d’une République soucieuse du rayonnement du Sénégal dans le monde, de la construction de l’Unité africaine, de la solidarité entre les peuples et du progrès de la démocratie dans le monde. ‘’Au niveau de l’animation de nos structures, nous devons, ensemble, trouver les voies et moyens de les redynamiser de la base au sommet, afin de donner à notre parti plus de visibilité et le rendre plus attractif’’, a lancé la secrétaire générale à ses camarades.

À signaler que la rencontre sera sanctionnée par un rapport de synthèse. Nous y reviendrons.

DIANA DIA (Stagiaire)