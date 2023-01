Une nouvelle qui va sans doute ravir nos compatriotes sénégalais vivant en Espagne. En effet, après une bataille de plusieurs mois, comme l'avait révélé ‘’EnQuête’’, l'État a décidé de maintenir le consulat général du Sénégal à Madrid.

L'annonce de son transfert à Barcelone avait fait l'objet de polémiques entre l'État et les compatriotes établis dans ce pays. En effet, la ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur (MAESE), Dr Annette Seck Ndiaye, accompagnée de son homologue la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, ont rencontré la communauté sénégalaise d'Espagne. Selon une note rendue publique, plusieurs questions ont été évoquées.

La première et la plus importante est la décision du président de la République de maintenir le consulat général du Sénégal à Madrid. La promotion de la migration circulaire entre le Sénégal et l'Espagne a aussi été abordée, avec le projet d'emploi de jeunes Sénégalais comme travailleurs saisonniers dans des entreprises agricoles espagnoles ; une meilleure prise en charge des rapatriements de Sénégalais décédés à l'étranger a aussi été un point d'échanges avec le renforcement de la politique de l'État pour l'adhésion à une assurance.

Le programme des 100 000 logements dont 20 % sont destinés aux Sénégalais de l'extérieur, selon le document, a fait l'objet de fructueux échanges avec une forte adhésion des Sénégalais d'Espagne pour s'engager dans le programme, à travers leurs coopératives d'habitat.