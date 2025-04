L'Association des Sénégalais du Qatar (ASQ) a réagi hier à la récente visite d'Abass Fall, ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Insertion, au Qatar. "Bien que nous saluions la signature d'un protocole d'accord (MOU) visant à créer 1 000 emplois, plusieurs éléments entourant cette visite soulèvent des préoccupations. Nous remercions l'ambassade du Sénégal au Qatar d'avoir relayé notre demande de rencontre avec le ministre.

Toutefois, son refus de rencontrer la communauté sénégalaise sur place constitue une occasion manquée. En tant que responsable des questions d'emploi, il aurait été bénéfique qu'il échange avec ses compatriotes afin de mieux comprendre les réalités du terrain et les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. L'ASQ, en tant qu'organisation représentative des Sénégalais du Qatar, est régulièrement sollicitée pour accompagner des compatriotes en difficulté, qu'il s'agisse de recherche d'emploi, de procédures administratives ou de situations personnelles délicates. Ces cas concrets, souvent gérés en collaboration avec l'ambassade, nous donnent une connaissance directe des réalités que vivent les Sénégalais ici. Cette expertise de terrain aurait été précieuse à partager lors de cette visite ministérielle", souligne l'ASQ dans la note.

...L’octroi de 1 000 emplois à des Sénégalais, au Qatar, d'après la même source, est une initiative encourageante. Cependant, la réussite de cette mesure repose sur l'établissement d'un mécanisme de mise en œuvre clair, équitable et transparent, intégrant les retours d'expérience des Sénégalais déjà présents au Qatar. "Par ailleurs, nous regrettons que cette visite n'ait pas inclus d'efforts pour encourager les investissements qatariens au Sénégal. Une coopération bilatérale équilibrée devrait favoriser à la fois les échanges de main-d'œuvre qualifiée et la création d'opportunités économiques au Sénégal.

Nous recommandons de renforcer le dialogue entre les autorités sénégalaises et les communautés de la diaspora, d'intégrer les représentants locaux dans le suivi des accords bilatéraux, de garantir la transparence et l'équité des mécanismes de recrutement, et de promouvoir des investissements réciproques entre le Qatar et le Sénégal. L'ASQ reste pleinement disposée à collaborer avec les autorités sénégalaises, notamment à travers l'ambassade, pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos compatriotes. Une concertation plus étroite avec la diaspora est indispensable pour que ces initiatives produisent des résultats durables", croit savoir la cellule de communication de l'Association des Sénégalais du Qatar (ASQ).