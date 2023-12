Jugé hier à la barre du tribunal d’instance de Dakar, Mamadou Keita a écopé d’une peine d’emprisonnement de six mois ferme. Ce père de famille âgé de 38 ans a sillonné les écoles élémentaires de Sicap Baobab où il enlevait les boucles d’oreilles en or des écolières.

Tous les moyens sont bons pour Mamadou Keita, quand il s’agit d’arrondir les fins du mois. Peintre de son état, l’homme âgé de 38 ans a ourdi un plan qui vise à dépouiller des enfants de leurs boucles d’oreilles en or. Pour se faire, ce père de famille sillonne les écoles élémentaires de Sicap Baobab. S’il est parvenu à semer la terreur chez ces gamines pendant un bon moment, son dernier forfait a conduit à son arrestation.

En effet, il ressort de la procédure que c’est sa dernière victime qui est seulement âgée de 5 ans qui a conduit à son arrestation. Celle-ci, alors qu’elle se rendait à l’école avec son frère, a croisé le chemin du malfaiteur qui guettait une cible potentielle. Étant celle qu’il recherchait, il a envoyé le frère à la boutique pour qu’il lui achète une enveloppe. Il a ainsi profité de l’innocence du gamin qui est parti faire la commission pour enlever les boucles d’oreilles de la fillette. Sous le choc, la petite rentre chez elle en pleurs. Sa maman qui a été informée par la femme de ménage s’est d’abord rendue à l’école pour signaler le vol avant d’aller déposer plainte à la police. Au commissariat, elle a découvert que sa fille n’est pas l’unique victime de cet homme. Quelques jours après, alors qu’elle se promenait avec sa tante, la gamine a rencontré le monsieur en question et l’a pointé du doigt. Avisée, la tante l’a pris en photo et a informé les riverains qui ont commencé à le pister dans sa zone de chasse aux victimes. C’est ainsi qu’il a été arrêté et conduit au commissariat.

Selon la maman d’une des victimes, sa fille est suivie par un psychiatre, car elle est toujours traumatisée. À l’en croire, Mamadou Keita a ôté les boucles d’oreilles de sa fille avec ses dents. Laissant ainsi des blessures douloureuses aux oreilles de son enfant. Elle a réclamé la somme de 500 mille francs CFA en guise de dédommagement. Quant à la maman de sa dernière victime, elle a demandé la somme de 131 mille francs CFA.

Entendu par le juge du tribunal d’instance de Dakar, Mamadou Keita, qui avait nié les faits devant les enquêteurs, s’est résigné à les reconnaître. Selon lui, c’est à cause de la conjoncture économique difficile qu’il a eu cette idée. Il a reconnu avoir frauduleusement soustrait les boucles d'oreilles et a fait son mea culpa. Il a soutenu avoir eu un problème de santé et doit subir une opération. Par faute de moyens, il s'est adonné à cette activité.

Toutefois, il a rassuré : ‘’Je ne les ai pas encore vendues. Je vais les restituer.’’

Malgré ses excuses, la déléguée du procureur a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre lui.

Reconnu coupable de vol, il est condamné à six mois d’emprisonnement ferme. Il est contraint d’allouer aux parties civiles les montants réclamés.