Afsatou Ba a fait face, hier, à la juge du tribunal d’instance de Dakar. Elle est traduite en justice par son ex-mari et l’épouse de celui-ci, pour coups et blessures volontaires et destruction de biens meubles appartenant à autrui.

La relation entre Afsatou Ba et son ex-mari Amadou Abass Ndoye s’est ternie pour toujours. Après 30 ans de mariage, le couple a soldé ses comptes devant la barre du tribunal d’instance de Dakar. Amadou Abass Lo, qui dit ne plus supporter les agissements de la mère de ses enfants, a été obligé de porter l’affaire en justice pour préserver sa sécurité et celle de sa nouvelle épouse. L’affaire a été évoquée hier devant la barre.

Afsatou Ba, âgée de 51 ans, est poursuivie pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de quatre jours et de destruction de biens appartenant à autrui.

Sur les faits, Amadou Abass Lo a déclaré : ‘’Je l’ai répudié religieusement à trois reprises. J’ai également introduit une demande de divorce pour une séparation définitive. En attendant que notre divorce soit acté par la justice, je me suis remarié. Depuis qu’elle a appris cette nouvelle union, elle a quitté la France pour venir s’installer chez moi. Elle était venue avec un huissier et pour éviter les problèmes, je lui ai remis les clés de la chambre des enfants pour qu’elle s’y installe. Ce, même si le juge a ordonné qu’elle quitte la maison. Car nous ne pouvons plus vivre ensemble. Un jour, elle a attendu que je sois sorti avec ma femme pour défoncer la porte. Elle a débarrassé les affaires de mon épouse et s’est installée dans la pièce. À notre retour, l’appartement était dans un désordre indescriptible. Pendant que ma femme filmait les dégâts qu’elle a causés, elle l’a attaquée par-derrière et lui a infligé des blessures au cou’’. Des propos corroborés par Diana Ndiaye, l’épouse d’Amadou Abass Lo.

Selon la dame, le jour de son mariage, Afsatou l’a appelée et a proféré des menaces contre elle. À l’en croire, quand l’ex-femme de son époux s’est installée dans la maison, elle ne cessait de la provoquer.

Entendue, Afsatou conteste les coups et blessures volontaires et soutient qu’elle s’est bagarrée avec Diana Ndiaye. Elle déclare être toujours l’épouse d’Amadou Abass Lo. ‘’Le tribunal n’a pas encore acté notre séparation. Il m’accuse d’avoir abandonné le domicile conjugal, ce qui est faux. J’étais partie en France pour assister au mariage de notre fils. Depuis 2018, il nous a abandonné les enfants et moi. J’ai contribué à tous ses efforts pour assurer un avenir meilleur à nos enfants. Il veut que je quitte la maison alors que je n’ai nulle part où aller’’, a dit la dame.

S’agissant de la destruction des biens appartenant à autrui, elle plaide coupable. À l’en croire, elle ne supportait plus d’être narguée par son époux et sa nouvelle femme. ‘’Ils m’ont fait quitter l’appartement de force. Je me suis défendue en attaquant Diana’’, a raconté Afsatou Ba.

Selon l’avocat de la défense, la culpabilité de la prévenue ne souffre d’aucun doute. Il a réclamé pour le compte de ses clients la somme de huit millions de francs CFA. La déléguée du procureur a requis trois mois assortis du sursis en ce qui concerne les coups et blessures volontaires et une amende de 20 000 F CFA pour la destruction des biens. L’avocat de la défense a sollicité une application douce de la loi pénale.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 31 octobre.

MAGUETTE NDAO