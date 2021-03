Poursuivi pour avoir posté, en 2015, un message menaçant sur la page Facebook de l'ambassade américaine au Sénégal, Saer Kébé, qui était en classe de terminale au moment des faits, doit comparaitre ce matin, devant la barre de la chambre criminelle d’appel pour apologie du terrorisme.

‘’Mais on va vers le renvoi de ce procès. L’un de ses avocats, en l’occurrence Me Moussa Sarr, a annoncé que la défense va solliciter le renvoi de cette affaire qui vient pour la première devant la juridiction d’appel. Cela leur permettra, explique-t-il, de mieux harmoniser et d’organiser leur système de défense, parce qu’il y a plusieurs conseils dans le dossier’’, rapporte le site Emédia.

D’après la même source, Me Moussa Sarr a regretté que le parquet fasse appel dans cette affaire, puisque le jeune Saer Kébé, ayant obtenu la mention ‘’Assez bien’’ au Bac après sa sortie de prison, s’est bien resocialisé. ‘’Et il était en train de rattraper le temps perdu derrière les barreaux. Ainsi, l’avocat souhaite que le parquet se désiste de son appel afin de ne pas perdre le jeune qui, aujourd’hui, a repris ses études. Arrêté pour apologie au terrorisme, acte de terrorisme et menace de terrorisme, Saer Kébé, originaire de Mbour, a été, après 4 ans de détention préventive, condamné à 3 mois avec sursis pour menace de terrorisme. Ce, après qu’il a été acquitté des faits d’actes de terrorisme et d’apologie de terrorisme. Une sentence contestée par le parquet qui a interjeté appel’’, renseigne le site d’information.